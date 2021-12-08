Revive el nocaut de Márquez contra Pacquiao del 2012

Se cumplen este miércoles 8 de diciembre, nueve años de que el mexicano Juan Manuel Márquez derrotara al filipino Manny Pacquiao por la vía del nocaut en el round 6, para levantarse triunfante de forma espectacular en una historia que tenía tres peleas como antecedente.

En 2012, se enfrentaron Márquez y Pacquiao en una guerra de alto calibre en La Vegas, en donde las acciones estuvieron intensas, pero en la que el ‘Dinamita’ logró no solo un triunfo importante sino una de las victorias más celebradas en México y sin duda de las más espectaculares.

Nocaut espeluznante de Márquez sobre Pacquiao

El triunfo en 2012, en la cuarta pelea se dio en el sexto giro, a nada de que terminara. Márquez dio un paso de costado que hizo que Pacquiao lo siguiera, pero a su vez que descuidara un poco su guardia, el mexicano desde su posición echó un recto y todo su cuerpo hacia el frente impactando en la quijada de Pacquiao.

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De inmediato se desplomó, no tuvo reacción, el réferi decretó la victoria para Márquez, quien corrió a la esquina para celebrar, en tanto que rostros atónitos veían a un Pacman sin reacción, boca abajo y con los médicos llegando a su auxilio.

La victoria fue una joya para Márquez, que se seguirá recordando año tras año, por lo espectacular y la trascendencia que tuvo para su legado.

