Nuevos boletos a la venta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: precios y cómo comprarlos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ha entrado en su recta final. Para aquellos aficionados que se han quedado fuera de los sorteos aleatorios anteriores, no todo está perdido. A partir del 1 de abril comienza la nueva y última tanda de venta de boletos, la cual permanecerán a la venta hasta el final de la competencia, sujeto a disponibilidad.

A diferencia de las fases anteriores, que funcionaban mediante un sistema de lotería y sorteo aleatorio, esta última tanda que arranca el miércoles 1 de abril opera bajo el formato de Venta de Última Hora (Last-Minute Sales Phase). A continuación, explicamos qué quiere decir esta nueva fase de venta por parte de la FIFA.



Estricto orden de llegada: El primero que entra, compra. No hay sorteos.

El primero que entra, compra. No hay sorteos. Fila virtual: El portal de la FIFA habilitará una sala de espera. La posición en esta fila determinará las posibilidades reales de conseguir entradas.

El portal de la FIFA habilitará una sala de espera. La posición en esta fila determinará las posibilidades reales de conseguir entradas. Inventario limitado: Los boletos disponibles aquí son el remanente de las fases anteriores, devoluciones de patrocinadores y reajustes de aforo en los estadios.

Los boletos disponibles aquí son el remanente de las fases anteriores, devoluciones de patrocinadores y reajustes de aforo en los estadios. Cuidado con la reventa: La demanda masiva ha inflado los precios en plataformas no oficiales, llegando a cifras absurdas. Se recomienda solamente comprar a través del portal oficial de FIFA.com para evitar estafas o la anulación de tus pases.

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Precios oficiales de los boletos para el Mundial 2026

Los precios para 2026 han generado controversia por su elevado costo frente a ediciones anteriores. La FIFA ha dividido las entradas en cuatro categorías. La Categoría 1 corresponde a los mejores asientos del estadio, mientras que la Categoría 4 (también conocida como Supporter Entry) es la más económica, pero su disponibilidad es extremadamente baja (apenas el 1.6% de la capacidad del estadio).

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Para los partidos de la Fase de Grupos, las entradas más baratas van desde los 60 dólares, es decir, poco más de mil pesos mexicanos. Las más caras pueden alcanzar los 320 dólares, aproximadamente unos 5,700 pesos.

En fases de eliminación directa, los precios se elevan. Las categorías más baratas oscilan entre los 105 y 420 dólares (entre 1,800 y 7,500 pesos) teniendo en cuenta los dieciseisavos de final hasta las semifinales. Mientras que, por otro lado, las categorías más altas tienen un precio de 410 a 1,650 dólares (entre 7,300 y 30,000 pesos).

La final es el partido más caro para ver en vivo y en directo. Los precios menos costosos rondan los 2,030 dólares (36,000 pesos). En caso de que adquirir la Categoría 1, el boleto de la final costará como mínimo unos 4,230 dólares (más de 75,000 pesos).

Cómo comprar paso a paso un boleto en la tanda del 1 de abril

Crear o actualizar una cuenta FIFA: No esperes al 1 de abril. Entra hoy a FIFA.com, verifica que tu usuario esté activo y que tus datos personales (pasaporte, dirección) estén correctos.

No esperes al 1 de abril. Entra hoy a FIFA.com, verifica que tu usuario esté activo y que tus datos personales (pasaporte, dirección) estén correctos. Iniciar sesión temprano: El día de la venta, ingresa al portal al menos 30 minutos antes de la hora anunciada para la apertura. Esto te colocará en la sala de espera previa.

El día de la venta, ingresa al portal al menos 30 minutos antes de la hora anunciada para la apertura. Esto te colocará en la sala de espera previa. Tener el método de pago listo: Asegúrate de que tu tarjeta de crédito (Visa es el socio principal de la FIFA) tenga límite suficiente y esté habilitada para compras internacionales por internet. Un rechazo del banco te hará perder tus boletos.

Asegúrate de que tu tarjeta de crédito (Visa es el socio principal de la FIFA) tenga límite suficiente y esté habilitada para compras internacionales por internet. Un rechazo del banco te hará perder tus boletos. No refrescar la página (F5): Una vez que estés en la fila virtual, actualizar el navegador te enviará directamente al final de la cola. Ten paciencia.

Una vez que estés en la fila virtual, actualizar el navegador te enviará directamente al final de la cola. Ten paciencia. Seleccionar rápido: Cuando sea tu turno, tendrás un tiempo limitado (generalmente 10-15 minutos) para elegir tus boletos y procesar el pago. Ve directamente a los partidos que te interesan.

Finalmente, la FIFA recordó a sus compradores que una entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que los aficionados deberán cumplir con los requisitos migratorios de cada nación. Es crucial iniciar con anticipación los trámites de visado en caso de ser necesario.

Para aquellas personas que viajen a Estados Unidos, existe el método de citas prioritarias para asistentes a la Copa del Mundo llamado FIFA PASS. En él podrás realizar el trámite con mayor velocidad, pero de todas formas, lo recomendable es iniciar el trámite cuanto antes.

