¿Se va antes del Mundial? Pochettino en la cuerda floja con EE.UU

La incertidumbre rodea el futuro de Mauricio Pochettino al frente de la Selección de Estados Unidos. A meses de la Copa Mundial de la FIFA™️ , el estratega argentino podría no llegar al torneo, según la visión del exguardameta Kasey Keller, quien dejó abierta la posibilidad de una salida anticipada.

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El panorama no es sencillo. Estados Unidos viene de sufrir una dura derrota 5-2 ante Bélgica en un amistoso que dejó muchas dudas. Un golpe que llega justo cuando el equipo debía afinar detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA™️, donde será uno de los anfitriones junto a México y Canadá.

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Aunque el contrato de Pochettino se extiende hasta el final de la Copa Mundial de la FIFA™️, el contexto actual ha encendido las especulaciones sobre su continuidad.

Tottenham aparece en escena

El principal factor que podría cambiarlo todo es el interés del Tottenham Hotspur. El club inglés busca desesperadamente un nuevo entrenador tras la salida de su interino y ha puesto sus ojos en un viejo conocido: Pochettino, quien vivió una etapa exitosa en Londres entre 2014 y 2019.

Keller, quien también jugó en el Tottenham, fue claro: "Definitivamente lo veo saliendo después del Mundial, pero existe la posibilidad de que lo haga antes". Incluso, señaló que los Spurs podrían intentar convencer al técnico de abandonar su puesto de inmediato.

La urgencia del club inglés es evidente. Ante el riesgo de descenso, necesitan tomar decisiones rápidas, lo que podría acelerar cualquier negociación. Sin embargo, también existe la opción de esperar al final del Mundial para buscar su regreso.

Presión máxima rumbo al verano

Mientras tanto, Pochettino tiene una misión clara: llevar a Estados Unidos a competir al más alto nivel en casa. La selección ha superado la fase de grupos en torneos recientes, pero ha quedado a deber en instancias decisivas, como ocurrió en Qatar 2022, cuando fue eliminada por Países Bajos en octavos de final.

El grupo para 2026 tampoco será sencillo, con rivales como Australia y Paraguay, además de un posible clasificado entre Turquía o Kosovo. El técnico argentino había señalado que esta Fecha FIFA sería una "oportunidad valiosa" para medir al equipo ante rivales de élite. Sin embargo, la goleada sufrida deja más preguntas que respuestas.

Por ahora, el futuro de Pochettino sigue en el aire. Entre la presión de un Mundial en casa y el llamado de Europa, el desenlace podría definirse en cualquier momento. En el futbol, como en la vida, el tiempo lo es todo… y para Pochettino, el reloj ya está corriendo.

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