México vs Brasil: Alineaciones de la Jornada 1 del Mundial Sub-20

Este domingo 28 de septiembre, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 Chile 2025: Brasil vs México, un choque de potencias juveniles que promete emociones, talento y futbol de alto nivel.

Ambas selecciones llegan con planteles repletos de jóvenes figuras que ya brillan en sus ligas locales e incluso en el futbol europeo. El partido está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el inicio del camino mundialista para dos equipos que aspiran a llegar lejos en el torneo.

Alineación de Brasil Sub-20

El técnico Ramon Menezes apuesta por un once ofensivo y dinámico:

Portero: Octavio

Octavio Defensas: Igor, Teodoro, Bruno Alvez, Leandrino, Leonardo Derik

Igor, Teodoro, Bruno Alvez, Leandrino, Leonardo Derik Mediocampistas: Rayán Lucas, Joao Cruz, Coutinho

Rayán Lucas, Joao Cruz, Coutinho Delanteros: Gustavo Prado, Luighi

Brasil presenta una delantera de lujo con Gustavo Prado y Luighi con gran proyección.

Alineación de México Sub-20

El estratega Raúl Chabrand confía en una mezcla de experiencia internacional y talento local:

Portero: Emmanuel Ochoa

Emmanuel Ochoa Defensas: Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez

Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez Mediocampistas: Obed Vargas, Gilberto Mora, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel

Obed Vargas, Gilberto Mora, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel Delanteros: Tahiel Jiménez

La Selección Mexicana Sub-20 buscará imponer orden y velocidad, con Vargas como eje en el medio campo y Mora como su carta más desequilibrante en ataque.

Este duelo será clave en el Grupo C, que también incluye a Marruecos y España. En Azteca Deportes te llevaremos toda la cobertura, análisis y reacciones de este partidazo que puede marcar el rumbo del torneo para ambas selecciones.

