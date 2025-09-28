México vs Brasil: Alineaciones de la Jornada 1 del Mundial Sub-20
El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 Chile 2025: Brasil vs México
Este domingo 28 de septiembre, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 Chile 2025: Brasil vs México, un choque de potencias juveniles que promete emociones, talento y futbol de alto nivel.
Ambas selecciones llegan con planteles repletos de jóvenes figuras que ya brillan en sus ligas locales e incluso en el futbol europeo. El partido está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el inicio del camino mundialista para dos equipos que aspiran a llegar lejos en el torneo.
Alineación de Brasil Sub-20
El técnico Ramon Menezes apuesta por un once ofensivo y dinámico:
- Portero: Octavio
- Defensas: Igor, Teodoro, Bruno Alvez, Leandrino, Leonardo Derik
- Mediocampistas: Rayán Lucas, Joao Cruz, Coutinho
- Delanteros: Gustavo Prado, Luighi
Brasil presenta una delantera de lujo con Gustavo Prado y Luighi con gran proyección.
Alineación de México Sub-20
El estratega Raúl Chabrand confía en una mezcla de experiencia internacional y talento local:
- Portero: Emmanuel Ochoa
- Defensas: Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez
- Mediocampistas: Obed Vargas, Gilberto Mora, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel
- Delanteros: Tahiel Jiménez
La Selección Mexicana Sub-20 buscará imponer orden y velocidad, con Vargas como eje en el medio campo y Mora como su carta más desequilibrante en ataque.
Este duelo será clave en el Grupo C, que también incluye a Marruecos y España. En Azteca Deportes te llevaremos toda la cobertura, análisis y reacciones de este partidazo que puede marcar el rumbo del torneo para ambas selecciones.
También te puede interesar: