Nota

México vs Brasil: Alineaciones de la Jornada 1 del Mundial Sub-20

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 Chile 2025: Brasil vs México

Mundial Chile 2025
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Este domingo 28 de septiembre, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 Chile 2025: Brasil vs México, un choque de potencias juveniles que promete emociones, talento y futbol de alto nivel.

Ambas selecciones llegan con planteles repletos de jóvenes figuras que ya brillan en sus ligas locales e incluso en el futbol europeo. El partido está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el inicio del camino mundialista para dos equipos que aspiran a llegar lejos en el torneo.

Alineación de Brasil Sub-20

El técnico Ramon Menezes apuesta por un once ofensivo y dinámico:

  • Portero: Octavio
  • Defensas: Igor, Teodoro, Bruno Alvez, Leandrino, Leonardo Derik
  • Mediocampistas: Rayán Lucas, Joao Cruz, Coutinho
  • Delanteros: Gustavo Prado, Luighi

Brasil presenta una delantera de lujo con Gustavo Prado y Luighi con gran proyección.

Alineación de México Sub-20

El estratega Raúl Chabrand confía en una mezcla de experiencia internacional y talento local:

  • Portero: Emmanuel Ochoa
  • Defensas: Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez
  • Mediocampistas: Obed Vargas, Gilberto Mora, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel
  • Delanteros: Tahiel Jiménez

La Selección Mexicana Sub-20 buscará imponer orden y velocidad, con Vargas como eje en el medio campo y Mora como su carta más desequilibrante en ataque.

Este duelo será clave en el Grupo C, que también incluye a Marruecos y España. En Azteca Deportes te llevaremos toda la cobertura, análisis y reacciones de este partidazo que puede marcar el rumbo del torneo para ambas selecciones.

Selección Mexicana
Brasil
