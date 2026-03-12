Resúmenes Brasileirao
Grêmio 1 - 1 Red Bull Bragantino| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes
Disfruta el resumen completo y los goles del partido entre Grêmio y Red Bull Bragantino, correspondiente a la Jornada 5 del Brasileirão 2026. Un duelo intenso del Campeonato Brasileño donde ambos equipos lucharon por los tres puntos, dejando grandes jugadas, goles y emociones durante todo el encuentro.
Vasco da Gama vs Palmeiras| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes
Disfruta el resumen completo y los goles del partido entre Vasco da Gama y Palmeiras, correspondiente a la Jornada 5 del Brasileirão 2026.
Atletico Mineiro vs Internacional | Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes
Disfruta el resumen completo y los goles del partido entre Atlético Mineiro e Internacional, correspondiente a la Jornada 5 del Brasileirão 2026.
Mirassol vs Santos| Resumen y Goles de la Jornada 5 |Brasileirao 2026 | TV Azteca Deportes
Gran duelo en la Jornada 5 del Brasileirao 2026 entre Mirassol y Santos. Un partido lleno de emociones, goles y momentos clave que mantuvieron la intensidad hasta el final. Revive aquí el resumen completo y todos los goles del encuentro.
Coritiba vs São Paulo | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
Gran duelo en la Jornada 4 del Campeonato Brasileiro Série A ⚽🔥 El Coritiba Foot Ball Club recibió al São Paulo FC en un partido intenso que se definió por detalles.
Santos vs Vasco Da Gama | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
Partidazo en la Jornada 4 del Campeonato Brasileiro Série A El Santos FC derrotó 2-1 al CR Vasco da Gama en un encuentro lleno de intensidad, goles y emociones hasta el final.
Bragantino 1 - 1 Paranaense | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
Revive lo mejor del empate entre Bragantino y Paranaense en la Jornada 4 del Campeonato Brasileiro Serie A. Goles, jugadas clave y las acciones más importantes de un partido lleno de intensidad en el fútbol brasileño.
RESUMEN: Mirassol vs Cruzeiro | J3 | Brasileirao | TV Azteca Deportes
Partidazo en el Brasileirao. Mirassol y Cruzeiro empataron 2-2 en un duelo lleno de emociones en la Jornada 3.
RESUMEN: Bahia vs Fluminense | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes
Revive el resumen completo del partido entre Bahia y Fluminense, correspondiente a la Jornada 2 del Brasileirao, con las mejores jugadas y los momentos más emocionantes del encuentro.
RESUMEN: Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes
Revive el resumen completo del partido entre Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro, correspondiente a la Jornada 2 del Brasileirao, con las mejores jugadas y los momentos más emocionantes del encuentro.