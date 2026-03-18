Santos 1-2 Internacional | Resumen y Goles | Jornada 6 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes
Internacional se lleva la victoria 2-1 ante Santos en un partido lleno de emociones en la Jornada 6 del Brasileirao 2026. Revive aquí el resumen completo y todos los goles de este gran duelo del futbol brasileño.
Internacional se lleva la victoria 2-1 ante Santos en un partido lleno de emociones en la Jornada 6 del Brasileirao 2026. Revive aquí el resumen completo y todos los goles de este gran duelo del futbol brasileño.