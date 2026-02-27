Bravos de Juárez vs Atlas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX’

Mucha actividad este viernes 27 de febrero en la Liga BBVA MX y uno de los partidos que tendremos esta noche a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes es el encuentro entre los Bravos de Juárez y el Atlas en compromiso de la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Te puede interesar: Obed Vargas y el Atlético de Madrid YA TIENEN RIVAL en Champions League

Coritiba vs São Paulo | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Dónde ver en vivo Bravos de Juárez vs Atlas

Los Bravos de Juárez buscan salir del fondo de la tabla. Los Fronterizos solo han sumado cuatro puntos y si quieren emular lo conseguido en el torneo pasado, cuando se metieron hasta la Liguilla, necesitan sumar tres puntos a como dé lugar.

En frente tendrán a unos Rojinegros del Atlas que han empezado el torneo de buena manera y con cuatro victorias y un empate que les han permitido sumar 13 puntos para colocarse en el lugar seis de la tabla general.

Bravos tendrá enfrente una misión complicada ya que no le ha ganado al Atlas en los cinco enfrentamientos más recientes en Ciudad Juárez en donde acumula tres victorias para los Rojinegros por dos empates.

Players of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 20, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez

No te pierdas la transmisión de este partido a través de la señal de TV Azteca con la narración de Cristian Martinoli y el análisis de Luis Roberto Alves Zague y David Medrano, y desde la cancha los comentarios de Álvaro López Sordo.

El encuentro entre los Bravos de Juárez arrancará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, al terminar el duelo entre el Mazatlán y Pachuca.

Te puede interesar: ¡Un CAOS! Messi sufre tacleada en la visita del Inter de Miami a Puerto Rico

