Bravos de Juárez vs Pumas: Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX arranca con un duelo que promete emociones al límite: FC Juárez recibe a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Benito Juárez, este martes 23 de septiembre. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla, lo que convierte este choque en uno de los más atractivos de la fecha.

FC Juárez vs Pumas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los Bravos, que han mostrado altibajos en el torneo, buscarán hacerse fuertes en casa y aprovechar el apoyo de su afición para frenar a unos Pumas que, pese a su irregularidad, cuentan con talento joven y experiencia en su plantilla. El duelo entre fronterizos y universitarios tiene ingredientes de sobra para ser un partidazo.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Juárez vs Pumas?

La transmisión EN VIVO será a través de TV Azteca, por Azteca 7, en punto de las 20:50 horas (tiempo del centro de México).

Además, desde las 20:20 horas, podrás disfrutar del live previo en nuestras plataformas digitales: Facebook Live y YouTube.

¿Qué está en juego en el duelo Juárez vs Pumas?

Para Juárez, sumar en casa es vital para mantenerse en la pelea por el play-in. Para Pumas, ganar fuera de CU significaría recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación directa. El historial entre ambos ha sido parejo, pero esta vez el contexto es distinto y cada punto cuenta.

No te pierdas este duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2025 . Vive la pasión del futbol mexicano con Azteca Deportes, donde el futbol se siente, se vive y se comparte. ¡Conéctate, comenta y disfruta con nosotros!

