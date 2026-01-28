Así fue la experiencia de estrella de la Liga BBVA MX con la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez regresó a Guadalajara este lunes tras su reciente debut con la Selección Mexicana y en el aeropuerto de la ciudad tapatía ofreció sus primeras impresiones sobre la convocatoria y su vínculo con el combinado azteca. Con semblante sereno y consciente del momento, el mediocampista expresó orgullo por vestir la camiseta rojiblanca y por la oportunidad de defender a México.

Al ser cuestionado sobre sus sensaciones, Gutiérrez destacó la importancia emocional de su paso por el Rebaño y su felicidad por haber alcanzado el llamado nacional, además de que el gran momento de los de Verde Valle ocasionó el llamado de varios jugadores de Gabriel Milito a la Selección Azteca. “Obviamente ocho de Chivas, fue algo muy bonito y ojalá que suceda otra vez. Es un sueño, por eso llegué a México y por eso estoy vistiendo los colores de las Chivas”, dijo el jugador en la terminal, frase que resumió su conexión con el club y su motivación personal.

Brian Gutiérrez no esperaba ser convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana

Sobre la sorpresa que supuso la convocatoria al combinado azteca y su futuro inmediato, Brian fue contundente pero prudente: “La verdad me sorprendió (el llamado para enfrentar a Panamá y Bolivia), pero así es el futbol y hay que seguir. No sé la verdad (si será convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026). Él (Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana) es quien tiene la decisión final y yo haré mi trabajo día a día”. Con esas palabras, Gutiérrez puso énfasis en la disciplina diaria que tendrá en Chivas y en el respeto a las decisiones del cuerpo técnico.

El número 11 de las Chivas mostró amabilidad hacia los aficionados que lo recibieron y un compromiso claro con el proyecto del Deportivo Guadalajara.

¿Qué sigue para Brian Gutiérrez tras debutar con la Selección Mexicana?

El arribo a la capital tapatía marca el inicio de una nueva etapa donde el jugador deberá consolidarse en el once rojiblanco, con el fin de seguir en los primeros puestos de la Liga BBVA MX y mantener el nivel mostrado para aspirar a futuras convocatorias.

