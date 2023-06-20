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Fútbol

Calendario de los partidos de Estados Unidos en Copa Oro 2023

Conoce el calendario que tendrá la Selección de Estados Unidos, los rivales que enfrentará y el día que tendrá su debut en la Copa Oro 2023

Selección de Estados Unidos

Escrito por: Iván Vilchis

Estamos a cuatro días de que inicie la Copa Oro 2023, el torneo más importante de la Concacaf a nivel de Selecciones. Aunque, faltan dos lugares por definirse pra tener todos los equipos que podrán pelear en la competencia. Será la vigesimo sépetima edición y Estados Unidos, México y Canadá son los máximos favoritos para poder levantar el título.

Por el momento, los 13 equipos que ya tiene su lugar asegurado son: Canadá, Cuba, Costa Rica, Haití, Honduras, Trinidad y Tobago, Qatar, Panamá, El Salvador,  Jamaica,  Estados Unidos, Guatemala y México.

Este martes 20 de junio se jugarán, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, los partidos que definirán los últimos tres lugares para que quede todo listo para el inicio de la competencia. Los grupos del torneo son los siguientes:

Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago y el ganador entre San Cristóbal y Nieves y Guyana Francesa.
Grupo B: México, Haití, Honduras y Qatar.
Grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador y el vencedor entre Puerto Rico y Martinica.
Grupo D: Canadá, Guatemala, Cuba y quien triunfe entre Guadalupe y Guyana.

Exclusiva: Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana

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Calendario de Estados Unidos en Copa Oro

El conjunto de Estados Unidos es el encargado de disputar el primer partido del torneo, el cual será ante la Selección de Jamaica el sábado 24 de junio de 2023 a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

El segundo partido que tendrá el conjunto de las barras y las estrellas será el miércoles 28 de junio a las 19:30 horas contra el equipo que logre ganar entre San Cristóbal y Nieves vs Guyana Francesa. Por último, terminará la fase de grupos enfrentando a Trinidad y Tobago el domingo dos de julio a las 17 horas.

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