¡BOMBAZO! Esta modificación sacude el invierno de la MLB

Los New York Mets y los Texas Rangers acordaron un intercambio que enviará al jardinero Brandon Nimmo a Texas a cambio del segunda base Marcus Semien, en un movimiento que sorprendió a la afición y reconfigura las prioridades defensivas y salariales de ambas franquicias. La operación fue confirmada esta noche por fuentes cercanas a ambas organizaciones.

Te puede interesar: Estadio Centenario, casa de Olmecas de Tabasco VIBRÓ con la coronación de Miss Universo de Fátima Bosch

Según los reportes, Nimmo, quien fue seleccionado por los Mets en 2011 y figura estable en el outfield neoyorquino, aceptó renunciar a su cláusula de no-trade para facilitar la transacción. Los detalles financieros incluyen que los Mets aportarían alrededor de 5 millones de dólares para equilibrar la diferencia entre contratos, de acuerdo con las fuentes que cubrieron la negociación. Ambos jugadores llegan con contratos de largo plazo: Nimmo aún tiene varios años garantizados en su pacto, al igual que Semien, lo que convierte al intercambio en un trueque de piezas de alto perfil y carga salarial.

Último partido del año: México vs Paraguay | previa y Analisis | DeporTV

¿Que le puede aportar Semien a Mets y Nimmo a Rangers?

Marcus Semien, de 35 años, aporta a los Mets una reputada solvencia defensiva en la segunda base y experiencia como pieza clave en equipos contendientes; fue parte fundamental del título de los Rangers en 2023 y cuenta con varios reconocimientos defensivos en su carrera; sin embargo, su última temporada estuvo marcada por una lesión en el pie izquierdo que lo dejó fuera de acción en la recta final.

Por su parte, Nimmo llega a Texas como un bateador izquierdo con buena capacidad de embasarse y presencia en el lineup, además de ser uno de los jugadores más queridos por la fanaticada de Nueva York.

¿Por qué Mets y Rangers cambiaron a sus estrellas?

Las reacciones inmediatas apuntan a que los Mets priorizan mejorar la defensa del cuadro y dar solidez al medio infield, mientras que los Rangers optan por reforzar su jardinería y ganar profundidad ofensiva con un jugador de perfil estable como Nimmo. Analistas ven el intercambio como un intento de ambos equipos por redefinir sus plantillas de cara a la próxima temporada, ajustando roles y sueldos en un mercado invernal activo.

Te puede interesar: OFICIAL: La LMB presenta su calendario para la temporada 2026