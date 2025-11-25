deportes
Noticias
Azteca Deportes
Home Run Azteca
¡BOMBAZO! Esta modificación sacude el invierno de la MLB

Tras finalizar la temporada 2025 de la MLB, dos de las franquicias contendientes de las Grandes Ligas para el 2026 han cerrado un traspaso entre superestrellas

Herminio Fernández
Home Run Azteca
Los New York Mets y los Texas Rangers acordaron un intercambio que enviará al jardinero Brandon Nimmo a Texas a cambio del segunda base Marcus Semien, en un movimiento que sorprendió a la afición y reconfigura las prioridades defensivas y salariales de ambas franquicias. La operación fue confirmada esta noche por fuentes cercanas a ambas organizaciones.

Según los reportes, Nimmo, quien fue seleccionado por los Mets en 2011 y figura estable en el outfield neoyorquino, aceptó renunciar a su cláusula de no-trade para facilitar la transacción. Los detalles financieros incluyen que los Mets aportarían alrededor de 5 millones de dólares para equilibrar la diferencia entre contratos, de acuerdo con las fuentes que cubrieron la negociación. Ambos jugadores llegan con contratos de largo plazo: Nimmo aún tiene varios años garantizados en su pacto, al igual que Semien, lo que convierte al intercambio en un trueque de piezas de alto perfil y carga salarial.

¿Que le puede aportar Semien a Mets y Nimmo a Rangers?

Marcus Semien, de 35 años, aporta a los Mets una reputada solvencia defensiva en la segunda base y experiencia como pieza clave en equipos contendientes; fue parte fundamental del título de los Rangers en 2023 y cuenta con varios reconocimientos defensivos en su carrera; sin embargo, su última temporada estuvo marcada por una lesión en el pie izquierdo que lo dejó fuera de acción en la recta final.

Por su parte, Nimmo llega a Texas como un bateador izquierdo con buena capacidad de embasarse y presencia en el lineup, además de ser uno de los jugadores más queridos por la fanaticada de Nueva York.

¿Por qué Mets y Rangers cambiaron a sus estrellas?

Las reacciones inmediatas apuntan a que los Mets priorizan mejorar la defensa del cuadro y dar solidez al medio infield, mientras que los Rangers optan por reforzar su jardinería y ganar profundidad ofensiva con un jugador de perfil estable como Nimmo. Analistas ven el intercambio como un intento de ambos equipos por redefinir sus plantillas de cara a la próxima temporada, ajustando roles y sueldos en un mercado invernal activo.

