Copa América tendría estos cambios y México podría volver a jugar en el torneo

La Copa América 2028 presentará algunos cambios respecto a la edición pasada. La principal modificación que recibiría el certamen sería ampliar el cupo de equipos participantes, añadiendo una mayor dificultad en busca de alcanzar la final. Por su parte, México volvería a disputar el torneo luego de haber participado en la edición 2024.

De acuerdo a la información que compartió el diario británico The Times, la Copa América 2028 se llevará a cabo en Estados Unidos, por lo que los estadounidenses repetirían sede luego de haber albergado la edición pasada. Además, la misma fuente señala que Argentina y Ecuador eran otros de los países interesados en ser anfitriones del torneo.

Los cambios que tendrá la Copa América 2028

The Times confirmó que la Copa América 2028 se jugaría con 20 equipos. En estos momentos no hay información sobre quiénes ocuparán las cuatro plazas extras, si serán invitados como sucedió con países como Qatar anteriormente, o si podrán clasificar al torneo por mérito deportivo.

Cabe destacar que los equipos invitados no serán europeos. Esto se debe a que la Copa América se juega en simultáneo a la Eurocopa, por lo que las selecciones europeas no tendrán lugar en el calendario para disputar la competición americana. Según la fuente mencionada, los combinados serían escogidos de la Confederación Africana y la Asiática.

TE PUEDE INTERESAR:



La Copa América 2024 también se disputó en Estados Unidos, pero fue con 16 equipos: los 10 de Conmebol y 6 de Concacaf. Ahora, pasaría a sumar otros cuatro equipos para completar la lista de 20. Los motivos para elegir al país de las Barras y Estrellas como sede apuntan a los grandes ingresos económicos que genera disputar el torneo en dicho territorio.

México disputaría la Copa América 2028

Según The Times, la Selección Mexicana volvería a disputar la Copa América en 2028. Sin embargo, su participación todavía no está confirmada. Los reportes sobre la organización del torneo en Estados Unidos abren la posibilidad de que regresen los equipos de Concacaf, pero aún no se ha anunciado el sistema de clasificación ni cuáles serán las selecciones participantes.

Cabe destacar que México consiguió su boleto para la edición 2024 mediante la Liga de Naciones de Concacaf. En aquella ocasión, superó a Honduras en los cuartos de final para asegurar su presencia en el certamen. Por ahora, no se puede afirmar que ese mismo mecanismo será utilizado para 2028.

De concretarse su regreso, el combinado mexicano buscará mejorar lo hecho en su última participación. En 2024 quedó eliminado en la fase de grupos tras finalizar con cuatro puntos. El empate sin goles ante Ecuador selló su salida, ya que el equipo sudamericano avanzó por tener una mejor diferencia de gol.