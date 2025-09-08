Fue campeón con el América, les juró amor eterno y hoy hará algo inesperado con otro equipo de la Liga BBVA MX

El América inicia su preparación de cara al Clásico Nacional ante Chivas luego de que el fin de semana fueran goleados por el DC United en un amistoso. Ahora la noticia que revoluciona al mundo azulcrema es sobre Miguel Layún, fiel enamorado de sus Águilas; puesto que el defensor fue invitado por el Monterrey para el Rayados Talk. Hablará de su visión dentro y fuera de la cancha. El evento se realizará el próximo 18 de septiembre, en punto de las 11:00 am y la entrada será gratuita.

El América perdió ante el DC United, pero recuperó a Henry Martín y esa puede ser una de las grandes noticias del fin de semana. También Allan Saint-Maximin tuvo su primer partido de titular. La afición ya se ilusiona por verlo el fin de semana en el Clásico Nacional ante las Chivas y sacar una victoria más. Miguel Layún, además de ser exfutbolista del América, también le ha declarado amor eterno, al asegurar que es el equipo de toda su vida y siempre lo querrá ver triunfar.

Miguel Layún, un empresario dentro y fuera de los deportes

El exdefensor del América, Miguel Layún, supo salir de una crisis futbolística para ahora ser un empresario dentro y fuera de las canchas. El también seleccionado nacional cuenta con varias empresas, entre ellas una marca de café que se llama Café 19. La lanzó en 2019 y está disponible en tiendas y supermercados, además de venta en línea.

Layún no se puede deshacer de los deportes y, por lo mismo, fundó 19esports. Un club de deportes electrónicos para impulsar la escena del gaming. También es propietario de Layvtime, una plataforma que transmite contenido digital a través de YouTube y Twitch. Transmite partidos de futbol y algunos torneos de gaming.

El ex América y que hablará para Rayados Talk es presidente de la Kings League Américas, inversionista en empresas de renombre como Amazon, Facebook o American Express. Además, invierte en bienes raíces y la bolsa de valores. Por último, tiene algunas acciones en Soccer Supplement, empresa que se dedica a los suplementos alimenticios.