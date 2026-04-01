Las ausencias también cuentan: los campeones del mundo que no siempre estuvieron

En el futbol no todo es gloria eterna, y aunque levantar la Copa Mundial de la FIFA™️ es el sueño máximo, incluso las selecciones campeonas han tenido capítulos oscuros.

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Hoy repasamos un dato que sacude la narrativa de las potencias: ¿cuántas veces se han quedado fuera de la Copa Mundial de la FIFA™️ las ocho selecciones que alguna vez tocaron la cima?

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La respuesta deja claro que ni los gigantes están exentos de tropezar. Desde ausencias inesperadas hasta procesos fallidos, la historia de los campeones también se escribe con momentos de frustración.

Uruguay lidera una lista inesperada

El caso más llamativo es el de Selección de Uruguay. La primera campeona del mundo también encabeza la lista de ausencias, con un total de ocho ausencias en la Copa Mundial de la FIFA™️ en las que no participó. Un dato que contrasta con su rica historia y tradición futbolera.

Le siguen de cerca la Selección de Inglaterra, la Selección de Francia y la Selección de España, todas con seis ausencias. Equipos que hoy parecen infaltables, pero que en distintos momentos no lograron superar eliminatorias o simplemente no participaron en el torneo.

Por su parte, la Selección de Italia suma cinco ausencias, una cifra que ha crecido en los últimos años y que ha encendido las alarmas en una de las naciones más históricas del futbol.

Brasil, el único que nunca falla

En el otro extremo aparece un caso único y digno de aplauso: la Selección de Brasil. La "Canarinha" es la única campeona del mundo que nunca ha faltado a una Copa Mundial de la FIFA™️. Cero ausencias que reflejan su constancia, talento y dominio a lo largo de la historia.

Muy cerca están la Selección de Alemania, con apenas dos ausencias, y la Selección de Argentina, que se ha quedado fuera en cuatro ocasiones. Estos números nos recuerdan algo fundamental: ganar una Copa Mundial de la FIFA™️ no garantiza permanencia eterna en la élite. El futbol evoluciona, las generaciones cambian y las eliminatorias no perdonan.

Así, mientras algunas selecciones construyen hegemonías, otras luchan por regresar al protagonismo. Porque en el futbol, como en la vida, la historia no solo se mide por los títulos… también por las veces que te levantas después de no estar.

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