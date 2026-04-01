Ancelotti, bajo la lupa: números que inquietan a Brasil rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™️

La historia pesa, y en Brasil todavía más. La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la Selección de Brasil generó ilusión inmediata, pero a dos meses de la Copa Mundial de la FIFA™️, los números no terminan de convencer.

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El estratega italiano asumió el mando en mayo del año pasado con la misión de devolverle el orgullo a la "Canarinha", pero en sus primeros diez partidos ha firmado un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

Un arranque que queda por debajo de lo conseguido por técnicos recientes como Tite, Dunga, Luiz Felipe Scolari y Mano Menezes.

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Números que no enamoran

El último triunfo de Brasil llegó en un amistoso ante Croacia, en Orlando, donde el joven Endrick cambió el rumbo del partido al provocar un penal y asistir a Gabriel Martinelli para sellar el 3-1. Un respiro para un equipo que aún busca identidad.

A pesar de los resultados, Ancelotti mantiene un amplio respaldo. Su impresionante palmarés y su capacidad para gestionar vestidores llenos de estrellas han sido clave para que la prensa, la afición y la Confederación Brasileña de Futbol le sigan dando voto de confianza. Incluso, su renovación hasta 2030 está prácticamente cerrada.

Sin embargo, algunas voces ya advierten que, si no fuera "Carletto", cualquier otro técnico con estos números estaría en el ojo del huracán.

Lesiones, ausencias y comparaciones inevitables

El contexto tampoco ha sido sencillo. Brasil viene de una etapa turbulenta tras la salida de Tite, con un constante cambio de entrenadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior pasaron sin lograr estabilidad.

Además, Ancelotti ha tenido que lidiar con ausencias importantes, especialmente la de Neymar, quien no juega con la selección desde su grave lesión de rodilla en 2023. Aunque ya está recuperado, su nivel está lejos de su mejor versión, y el italiano ha optado por no convocarlo.

En comparación, sus antecesores sí contaron con Neymar en plenitud. Por ejemplo, Tite arrancó con nueve victorias en diez partidos, mientras que Dunga logró un paso perfecto en su segunda etapa. Incluso Luiz Felipe Scolari tuvo un mejor inicio en números.

El caso más cercano es el de Dorival Júnior, cuyo balance en sus primeros diez encuentros fue muy similar: cuatro triunfos, cinco empates y una derrota. En puntos, ambos sumarían 17.

Con la Copa Mundial de la FIFA™️ de Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina, el juicio final está cerca. Por ahora, Ancelotti se dice "feliz, motivado, confiado y tranquilo". Pero en Brasil, eso nunca es suficiente sin resultados.

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