Revelan la canción con la que República Checa se motivo para ganar su pase a la Copa Mundial de la FIFA

Hace unos días, la Selección de la República Checa logró ganar su boleto para la Copa Mundial de la FIFA, luego de una ausencia de 20 años de la máxima fiesta del futbol, pues su última aparición había sido en Alemania 2006. Esta situación sin duda es un gran logro para sus jugadores y una alegría para sus millones de fans.

Sin embargo, en medio de toda la felicidad que ha generado su victoria en el repechaje de la UEFA, ante su similar de Dinamarca, hay algo que ha llamado la atención, pues los jugadores tenían una canción que los ha motivado cada partido y que se ha convertido en un símbolo para los jugadores checos, pero también se ha confirmado que el tema tiene una relación directa con nuestro país.

¡Salen a la cancha y suenan los himnos! México vs Bélgica | Amistoso Internacionl | TV Azteca

¿Cuál es la canción que motivó a los jugadores checos?

Luego de que Michal Sadílek marcara el gol con el que República Checa aseguraba su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los jugadores y aficionados celebraron de una forma muy particular, al grita la siguiente frase: “Todos ya están en México, buenos días, nosotros también”.

Por impactante que pueda parecer, esas palabras tienen una historia dentro de la cultura popular de República Checa. La canción es original del cantante Michal Tučný, quien es una de las grandes estrellas de la música country en su país. En su tema habla de la idea de visitar México, por lo que fue usado los jugadores como motivación en sus partidos.

El objetivo para jugadores y afición era claro, por lo que además de cantar el coro de la canción mencionada, también tenían en sus playeras los colores de la bandera mexicana. Por ese motivo, la celebración fue muy especial, pues el tema estaba sonando en el sonido del estadio.

