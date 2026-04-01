Confirmado: El 25% de las selecciones del Top 48 del Ranking FIFA verán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por televisión

Este martes 31 de marzo culminaron las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de que este será el primer torneo de la historia con 48 selecciones participantes, la meritocracia del Ranking FIFA ha sufrido un duro golpe: exactamente el 25% de las mejores 48 selecciones del mundo han quedado fuera de la justa.

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De acuerdo con el último listado oficial publicado este mes de abril, 12 naciones que se encuentran en la élite estadística no lograron superar sus respectivas fases clasificatorias o repechajes. Esta cifra revela una realidad cruda: estar en la parte alta de la tabla de la FIFA no garantiza un boleto para el torneo más importante del planeta.

Italia: La mejor selección clasificada en el Ranking FIFA que quedó fuera

El Viejo Continente ha sido el escenario de las ausencias más sonadas. De las 12 selecciones del Top 48 que quedaron eliminadas, 10 pertenecen a la UEFA. El caso más dramático es, sin duda, el de Italia. La "Azzurra", ubicada en el puesto 12 del ranking global, es la selección mejor posicionada que no estará presente en la cita norteamericana. Se trata de una herida abierta para un tetracampeón que vuelve a fallar en el momento decisivo.

A la lista de potencias europeas ausentes se suman nombres de peso como Dinamarca (20), Ucrania (32) y la Polonia (35) de Robert Lewandowski. Asimismo, naciones con tradición competitiva como Rusia (36), que está castigada por la FIFA, Gales (37), Serbia (39), Hungría (42), Grecia (47) y Eslovaquia (48) tampoco lograron el objetivo, dejando un vacío de talento táctico en el certamen.

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Dos históricas potencias africanas no consiguieron clasificar

Por su parte, la Confederación Africana de Futbol (CAF) también aporta dos bajas sensibles de su élite. Nigeria, situada en el lugar 26, y Camerún, en el puesto 45, han quedado fuera tras procesos eliminatorios sumamente accidentados. La ausencia de las "Águilas Verdes" y los "Leones Indomables" representa la pérdida de dos de los representantes más icónicos del futbol africano en la historia de los mundiales.

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Las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Concacaf participarán en la fiesta mundialista. Panamá fue la única que obtuvo en eliminatoria ya que México, Estados Unidos y Canadá son organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

