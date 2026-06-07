Canelo Álvarez es más GRANDE que Lionel Messi y LeBron James en este aspecto

Saúl, el Canelo Álvarez, se dice listo para disputar su primera pelea del año luego de superar los dolores que tuvo a raíz de la operación vivida a finales del año pasado. Ahora, ha comenzado su preparación de cara a la batalla que vivirá en septiembre pasado ante un rival de cuidado.

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El próximo rival del Canelo Álvarez será nada más y nada menos que Christian Mbilli, camerunés de 31 años de edad que se mantiene invicto hasta el momento. No obstante, previo a dicha batalla el pugilista mexicano ha recibido una gran noticia que lo compara con figuras como Lionel Messi y LeBron James.

¿En qué aspecto el Canelo Álvarez es más grande que Messi y LeBron?

De acuerdo con el listado establecido por Forbes, Saúl, el Canelo Álvarez, es el segundo deportista con la mayor fortuna de la actualidad. La fuente señala que el mexicano es solamente superado por Cristiano Ronaldo, quien disputará la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Con ello, Saúl se encuentra entre los más importantes a nivel deportivo al sumar un total de 170 millones de dólares; es decir, 130 menos que el astro portugués. Además, esta cantidad es suficiente para superar a Lionel Messi, quien figura en el tercer lugar con 140 millones de dólares.

En el cuarto lugar aparece LeBron James con 137.8 millones de dólares, mientras que el Top 5 lo cierra el japonés Shohei Ohtani con 127.6 millones de dólares. Cabe mencionar que este dinero no solo llega gracias a sus combates, sino a los acuerdos publicitarios que el Canelo Álvarez tiene con distintas agencias alrededor del mundo.

¿Cuándo y dónde será la pelea del Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

A menos que ocurra algo extraordinario en las próximas semanas, todo hace indicar que la próxima pelea de Saúl, el Canelo Álvarez, se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre en Arabia Saudita, una situación similar a lo que ocurrió el año pasado para festejar con los mexicanos el Grito de Independencia.