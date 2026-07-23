CONFIRMADO: Mexicano se irá al Chelsea al cumplir los 18 años por una millonada

De a poco los futbolistas con sangre azteca se unen a la legión europea; tal es el caso de un mexicano que es menor de edad que ya tiene un acuerdo para llegar al Chelsea al cumplir los 18 años, como lo reportan con Gilberto Mora, quien es seguido por otro de los grandes de Inglaterra como es el Liverpool, pero por lo pronto disputará el Apertura 2026, en lo que sería su último torneo en la Liga BBVA MX.

De acuerdo con The Athletic, Benji Flowers acaba de firmar un preacuerdo con el Chelsea a sus 15 años de edad. El mexicoamericano será jugador del primer equipo FC Dallas (que jugará en México la Leagues Cup 2026) hasta la temporada 2031-2032, hasta cuando ya sea mayor de edad, pues ya hasta fue presentado oficialmente.

Benji Flowers tiene un precontrato con el Chelsea a sus 15 años de edad tras firmar contrato con el FC Dallas.|@fcdallas

Una vez concretado el traspaso de Flowers al conjunto londinense, el equipo de la MLS recibirá un pago inicial de 3 millones de dólares (52.5 millones de pesos). No obstante, el precio podría aumentar con variables, a tal punto de llegar hasta los 10 millones de dólares (más de 175 millones de pesos).

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es el mexicano que tiene un acuerdo con el Chelsea?

Benji nació en Longview, Texas, aunque creció en Forney. Su madre es mexicana, por lo que en sus venas corre sangre azteca. Sin embargo, a sus 15 años no ha portado la playera de la selección, ya que solo ha jugado para la categoría de Estados Unidos

Con la selección de las barras y las estrellas Sub-15, el extremo suma 2 goles en 3 partidos disputados. No obstante, el futbolista del FC Dallas aún no toma una decisión definitiva, ya que en una entrevista para su club declaró que cuando sea mayor analizará cuál de las 2 opciones le vendrá mejor.

El extremo aún no debuta en la MLS, pero sí con el North Texas SC en la MLS Next Pro, Tercera División del futbol estadounidense, al hacerlo con tan solo 14 años, entrando en la historia por ser uno de los más jóvenes en disputar un partido en esta liga.