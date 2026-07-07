3 canteranos que podrían ser la REVELACIÓN en el América de Guillermo Almada

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a unos días de comenzar y, sin duda, una de las escuadras más interesantes al respecto es el Club América, la cual cuenta con un nuevo proyecto de la mano de Guillermo Almada tras la salida del técnico brasileño André Jardine.

Colectivamente, al América no le alcanza

Una de las razones por las cuales el proyecto de Almada ilusiona tanto en Coapa deriva de la forma en cómo suele trabajar con los elementos más jóvenes de sus planteles. Ante tal situación, vale conocer a los jugadores canteranos que podrían ser la revelación para el América en este torneo.

¿Qué canteranos del América podrían ser la revelación en el Apertura 2026?

Diego Arriaga: Posiblemente el nombre menos conocido de la lista que, sin embargo, ha sido el que más ha destacado en la pretemporada del Club América gracias a su dinámica, compromiso e intensidad con el balón, lo cual ha convencido al entrenador uruguayo.

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Dagoberto Espinoza: Después de haber superado una dolorosa lesión que lo marginó de la temporada anterior, el lateral por derecha espera ser ese elemento que el club tanto ha buscado desde hace años, hecho que podría lograr de la mano del propio Almada.

Después de haber superado una dolorosa lesión que lo marginó de la temporada anterior, el lateral por derecha espera ser ese elemento que el club tanto ha buscado desde hace años, hecho que podría lograr de la mano del propio Almada. Miguel Vázquez: El defensor central llegó a tener minutos considerables de la mano de André Jardine, sobre todo, en el último año. Por tal motivo, se espera que América confíe en él de la mano de Guillermo Almada gracias a la confianza que le entrega a los jóvenes.

¿Qué ocurrirá con Ramón Juárez, Fernando Tapia y Franco Rossano?

Tanto Juárez como Tapia y Rossano también son canteranos azulcremas que, sin embargo, podrían tener menos minutos que los antes mencionados. De estos destacan Fernando y Rossano, quienes seguramente serán suplentes de Rodolfo Cota y Cristian Borja, respectivamente hablando.