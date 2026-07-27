Fue leyenda de Chivas, hoy lanza contundente mensaje a Gabriel Milito

Chivas cuenta con decenas de futbolistas que se volvieron auténticas leyendas de la institución gracias a lo que ganaron en Verde Valle, así como por el impacto que tuvieron en la afición rojiblanca misma que, hasta ahora, los recuerda con mucho cariño y alegría.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Un ejemplo de lo anterior es Carlos Salcido, elemento que es de los consentidos por la afición de Chivas y que, recientemente, lanzó un claro y contundente mensaje a Gabriel Milito, esto después de haber iniciado el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con derrota a manos del Toluca.

¿Qué dijo Carlos Salcido sobre Gabriel Milito, técnico de Chivas?

A pesar de haber caído en su juego inicial frente a los Diablos Rojos, Carlos Salcido considera que la labor de Gabriel Milito en Chivas ha sido espectacular. De hecho, piensa que el Guadalajara no solo puede lograr el campeonato, sino que puede crear una dinastía bajo el mandato del argentino.

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“Creo que Chivas puede estar más cerca del campeonato. Más allá del tiempo que tienen trabajando con Gabriel Milito, con una idea clara que ya tienen. Para mi es un entrenador que no tiene miedo, que busca siempre el arco rival, tiene muchos jóvenes y los puede seguir catapultando para seguir”, explicó para Fox Sports.

En esencia, Carlos Salcido considera que lo único que le ha faltado a Chivas en momentos clave es un “poquito de oficio”, mismo que, de acuerdo con sus palabras, podría obtener con el paso de los años, lo anterior recordando que durante su etapa en Verde Valle fue uno de los líderes y referentes de la institución, por lo que sabe lo que es la presión en este equipo.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Salcido en Chivas?

Carlos Salcido formó parte de Chivas en dos periodos distintos, siendo el segundo en donde concretó el campeonato de Liga en 2017. En esta cantidad de tiempo, el mexicano tuvo la oportunidad de disputar 21,696 minutos distribuidos en 266 juegos, mismos en donde acumuló cinco goles y una asistencia.