Carlos Vela minimiza a Messi previo al duelo de LAFC vs Inter Miami

De cara al juego de la Fecha 30 de la Major League Soccer, en la que Los Angeles FC reciben al Inter Miami en el Banc of California Stadium, Carlos Vela a minimizado el enfrentamiento ante la escudara de ‘Las Garzas’ liderada por Lionel Messi.

“No me importa quién juegue contra mi o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival y me da igual quién esté delante”, dijo Carlos Vela en un video publicado por la escudara dirigida por Steve Cherundolo.

“Cuando eres el mejor jugador siempre vas a estar bien. Que el equipo (Inter Miami) haya mejorado es normal. Tiene a Messi, Busquets, Jordi Alba, tienen jugadores de mucha calidad para la MLS”, agrega el delantero mexicano.

Y es que desde la llegada del astro argentino al conjunto que preside David Beckham, el Inter Miami ha conquistado el primer campeonato de su historia al haber ganado la Leagues Cup 2023, certamen en el que Lionel Messi hizo 10 anotaciones para consagrarse con el liderato de goleo.

Te puede interesar: ¿Qué necesitan Inter Miami y Messi para llegar a Playoffs de la MLS?

Los números de Messi y Vela en la MLS

En la Temporada 2023 de la MLS, ‘La Pulga’ tiene un registro de dos partidos disputados y un gol marcado. Por su parte, Carlos Vela lleva una marca de 25 encuentros jugados y nueve goles con el equipo de LAFC.

El partido de Los Angeles FC ante Inter Miami, correspondiente a la Jornada 30 de la MLS, se va a disputar el domingo 3 de septiembre en punto de las 20:00 horas. El equipo comandado por Steve Cherundolo llega al compromiso en el tercer puesto de la Conferencia Oeste. Por su parte, la escuadra dirigida por Gerardo Martino ocupa el lugar 14 de la Conferencia Este.

Te puede interesar: ‘Chicharito’ Hernández habla de su futuro tras lesionarse en el Galaxy