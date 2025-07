Así es la carretera en la que murieron Diogo Jota y su hermano

La muerte de Diogo Jota ha conmocionado al mundo del futbol. El futbolista del Liverpool, quien ha fallecido la madrugada de este jueves 3 de julio, tuvo un accidente automovilístico junto a su hermano, André , quien militaba e la Segunda División de Portugal.

A la altura del kilómetro 65 de la autopista A-52, que lleva el nombre de Autovía de las Rías Baixas, trasciende que el auto de Diogo Jota tuvo una ponchadura de llanta tras un rebase, motivo por el que perdieron el control del coche ocasionado el desenlace fatal.

A pesar de que dicha versión aún no se encuentra confirmada, la carretera quedó marcada con presencia de marcas del corche derrapando en el asfalto así como la salida de la autopista, misma de la cual señalan que se encontraba en mal estado.

Y es que en los últimos años, en redes sociales muchos usuarios han expresado sus quejas debido a que en la carretera hay grietas y diversos tramos parchados, motivo que genera que los automovilistas tengan que circular por la vía de alta velocidad. Tapado con varios parches, actualmente no se reporta la presencia de baches, no obstante, en los videos que circulan con imágenes del auto en llamas, la autopista no cuenta con alumbrado. El accidente de Diogo Jota ocurrió en la provincia de Zamora en España a bordo de un Lamborghini.

“Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria). Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la Diputación Zamora. El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación. Tenían 28 y 26 años. DEP”, informó la Diputación Provincial de Zamora en sus redes sociales.

