Cartelera completa de Canelo Álvarez vs Terence Crawford en Las Vegas

La pelea de Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford está a menos de un mes de suceder en Las Vegas, en un combate de alto calibre en Allegiant Stadium que tendrá una cartelera llena de talento y fortaleza.

Canelo y Crawford serán la cereza del pastel de un programa que incluyen 9 peleas más y donde además tendrá participación Christian Mbilli quien ha estado en la órbita de posibles rivales de Canelo.

Destaca también que Marco Verde debutará en Las Vegas , en la que será su tercer pelea como profesional y para la cual de acuerdo a la información, va a 6 rounds y en la división de los supermedianos.

Esta es la cartelera completa de la pelea Canelo vs Crawford del 13 de septiembre

-Canelo vs Crawford pactada a 12 rounds en peso supermediano con los títulos de Saúl en disputa

-Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. Pactada a 10 rounds en peso superwelter

-Christian Mbilli vs. Lester Martínez Pactada a 10 rounds en peso supermediano

Te podría interesar: OFICIAL ¡Jake Paul y Gervonta Davis pelearán en noviembre!

-Mohamed Alakel vs. John Ornelas. Pactada en 10 rounds en peso ligero

-Serhi Bohachuk vs Brandon Adams peso medio a 10 rounds

-Iban Dychko vs Jermaine Franklin Jr peso pesado a 10 rounds

-Reito Tsutsumi vs Javier Martínez peso pluma a seis rounds

-Sultan Almohamed vs Martin Caraballo peso ligero a 4 rounds

-Steven Nelson vs Raiko Santana Peso pesado a 10 rounds

-Marco Verde vs Por confirmar Peso supermediano a seis rounds

Te podría interesar: Amir Khan advierte a Terence Crawford sobre el poder devastador que tiene el peleador Saúl Canelo Álvarez

¿Dónde ver la pelea Canelo vs Crawford?

El combate de Canelo Álvarez ante Terence Crawford, lo podrás seguir a través de Azteca Siete, este 13 de septiembre con la narración y comentarios del mejor equipo el del Box Azteca Team.