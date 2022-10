¿Cartelera, cuándo, dónde y cómo ver la Triplemanía XXX?

La espera está llegando a su fin, para ver la magna celebración de Lucha Libre AAA por sus 30 años: Triplemanía XXX en donde Pentagón Jr. y Villano IV se estarán enfrentando en un duelo de pronóstico reservado en el que caerá una máscara.

En este 2022, la empresa que vino a innovar y modernizar la lucha libre, cumple tres décadas de historia y han presentado una cartelera en la que caerá una máscara, una cabellera y tres campeonatos estarán en juego. En total serán 8 contiendas que se podrán apreciar en la Arena Ciudad de México y que podrás seguir con los resultados minuto a minuto por Lucha Azteca.

Este es el cartel de Triplemanía XXX

-Máscara vs Máscara: Pentagón Jr. vs Villano IV

-Lucha megacampeonato: Fénix vs Hijo del Vikingo

-Cabellera vs cabellera: Pagano vs Cibernético

-Lucha reina de reinas: Taya vs Kamille

-Lucha campeonatos de tercias: Sansón, Cuatrero y Forastero vs Psyho Clown, Laredo Kid y Bandido vs Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis

-Lucha retadores campeonatos de parejas: Dragón Lee y Dralístico vs Myzteziz Jr y Komander vs Látigo y Toxin vs Arez y Willie Mack

-Copa Triplemanía: Microman, Chessman, Taurus, Sexy Star, Niño Hamburguesa, Mr. Iguana, Lady Shani, Flip Gordon, Diva Salvaje, Jessy Ventura, Aerostar, La hiedra, más algunas sorpresas:

-Lucha inicial del Universo Marvel

AQUÍ PODRÁS VER LA TRANSMISIÓN DE LA TRIPLEMANÍA 30 POR AZTECA DEPORTES

¿Dónde ver Triplemanía 30?

La Triplemanía del 15 de octubre, la podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, justo al terminar Box Azteca. Durante la tarde y noche, podrás seguir por las redes de Lucha Azteca, todo lo que ocurra en la Arena Ciudad de México.

Después, por la plataforma de YouTube, podrás ver todo lo que haya sucedido en el magno evento de lucha libre que cumple tres décadas de historia.

¿Cuál es la lucha estelar de Triplemanía 30?

En el evento central de esta Triplemanía XXX , estarán el internacional Pentagón Jr. ante el experimentado veterano Villano IV.

Perfil Pentagón Jr.

-Debut: 2008

-Bando: rudo

-Especial: factor miedo

-Familia: Lucha Brothers

-Apodo: Zero Miedo

Perfil Villano IV

-Debut 1979

-Bando: técnico

-Especial: DDT

-Familia: Dinastía Imperial

-Apodo: La Pantera Rosa