Triplemanía XXX: Falta una semana para el magno evento

La Triplemanía XXX se celebrará el próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, con un cartel compuesto por ocho contiendas, incluida una de máscaras entre Villano IV y Pentagón Jr. además de un choque por las cabelleras entre Cibernético y Pagano.

El magno evento que conmemora los 30 años de historia de Lucha Libre AAA, lo podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación , justo cuando termine ese sábado Box Azteca.

Los enfrentamientos se pronostican intensos durante toda la cartelera, pues además hay tres títulos en disputa. Habrá más de 40 luchadores en acción en la Arena Ciudad de México que será el epicentro de la lucha libre en nuestro país.

¿Cuál es el cartel de la Triplemanía 30?

Lucha Libre AAA confirmó hace algunas semanas las 8 luchas que se efectuarán en la Triplemanía 30, quedando así el cartel.

-Máscara vs Máscara: Pentagón Jr. vs Villano IV

-Lucha megacampeonato: Fénix vs Hijo del Vikingo

-Cabellera vs cabellera: Pagano vs Cibernético

-Lucha reina de reinas: Taya vs Kamille

-Lucha campeonatos de tercias: Sansón, Cuatrero y Forastero vs Psyho Clown, Laredo Kid y Bandido vs Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis

-Lucha retadores campeonatos de parejas: Dragón Lee y Dralístico vs Myzteziz Jr y Komander vs Látigo y Toxin vs Arez y Willie Mack

-Copa Triplemanía: Microman, Chessman, Taurus, Sexy Star, Niño Hamburguesa, Mr. Iguana, Lady Shani, Flip Gordon, Diva Salvaje, Jessy Ventura, Aerostar, La hiedra, más algunas sorpresas:

-Lucha inicial del Universo Marvel

Sobre la lucha estelar Villano IV vs Pentagón Jr

En el evento estelar, el experimentado Villano IV y el internacional Pentagón Jr se enfrentarán apostando sus máscaras, duelo que se desencadenó tras las derrotas previas en la Ruleta de la Muerte, durante las Triplemanías en Monterrey y en Tijuana.

Ahora, como los dos perdedores de esta especie de torneo de eliminación directa, tendrán en la Triplemanía la única chance de salvar su incógnita o de otro modo tendrán que revelar su identidad, de dónde son originarios y el tiempo como profesionales.

Perfil Pentagón Jr.

-Debut: 2008

-Bando: rudo

-Especial: factor miedo

-Familia: Lucha Brothers

-Apodo: Zero Miedo

Perfil Villano IV

-Debut 1979

-Bando: técnico

-Especial: DDT

-Familia: Dinastía Imperial

-Apodo: La Pantera Rosa