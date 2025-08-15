deportes
Casi nadie conoce a este mexicano y hoy pone en alto el nombre del país en The World Games

Se está escribiendo un gran momento en The World Games que se celebran en Chengdú 2025; México suma seis preseas

El kickboxer Héctor Solorio se pinto de plata en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.
El kickboxer Héctor Solorio se pinto de plata en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.
Antonio Hernández
Otros Deportes
Compartir

El deporte mexicano sigue en un crecimiento importante y así como se logró hacer historia consiguiendo importantes medallas en la Copa del Mundo de Deportes Acuáticos . Ahora también se está escribiendo un gran momento en The World Games que se celebran en Chengdú 2025. El seleccionado nacional de kickboxing Héctor Solory ganó la medalla de plata tras caer con el griego Dimitrios Economo en la gran final de los -84 kilogramos.

Así como Osmar Olvera, Gil Alcalá, Isaac del Toro y muchos atletas más están dando la cara por México en la actualidad, Hector Solory también quiere escribir su nombre con letras de oro y pese haber quedado en segundo lugar en Chengdú seguirá participando en diferentes eventos de kickboxing.

El kickboxer Héctor Solorio gana la medalla de segundo lugar en The World Games.
Foto: X / Conade
El kickboxer Héctor Solorio gana la medalla de segundo lugar en The World Games.

El kickboxing sigue dando resultados para México y sabemos que, paso a paso, seguiremos adelante. Estar aquí siendo parte de la historia nos motiva para saber que estamos en el camino correcto con un deporte federado que está en pleno crecimiento”, afirmó Fernando Granados León, presidente de la Federación Nacional de Kickboxing (FENAKIB) & WAKO México.

También te puede interesar:

La plata de Solorio Bustos se suma a otras grandes preseas

La plata de Solorio Bustos representó la sexta presea para México dentro de Chengdú 2025. Los oros de Maya Becerra (tiro con arco) y Laura Burgos (muaythai), las platas de Becerra/Sebastián García (tiro con arco) y la del propio kickboxer, así como los bronces de Valentina Leteller (patinaje) y Manuel Cisneros/José Moreno (jiujitsu mixto para atletas discapacitados) son la medallas que suma la delegación.

Fue una pelea muy pareja y estratégica, en la que ambos contendientes mostraron gran habilidad. Tanto el representante azteca como el europeo entregaron su máximo esfuerzo durante todos los asaltos, llevando el desenlace a las tarjetas, donde los jueces otorgaron la victoria a Economo.

“Héctor cumplió con las expectativas en esta gran final por la medalla de oro. Estuvo todo el tiempo buscando los puntos y al final se quedó con la plata, estamos muy orgullosos de su desempeño como campeón que es. Una vez más, México está en el podio de un evento de esta magnitud.

Más allá del futbol
