Osmar Olvera, Isaac del Toro y Gilberto Mora tienen en común algo que llena de esperanza a los mexicanos

El deporte mexicano vive un momento de gloria con sus nuevos y jóvenes atletas, pues Isaac del Toro en el ciclismo, Gil Mora en el futbol y Osmar Olvera en los clavados han demostrado que quieren cambiar la historia y poner en su país en lo más alto, pues todos coinciden en que quieren volver más fuertes y ganar todo lo que se les ponga en frente.

Osmar Olvera, sin duda, es el atleta mexicano más destacado de los últimos meses , pues logró vencer a los chinos en los clavados desde el trampolín de los 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, una disciplina en la que los asiáticos no caían desde hace 20 años y llego el joven oriundo de la CDMX para demostrar que su promesa de vencerlos no sólo se la había dicho al viento.

Isaac del Toro y Gil Mora también escriben su historia

Otro de los atletas que está dando la cara por México pese a la nula proyección que tiene en el país es Isaac del Toro, el ciclista ha dejado muy buenas enseñas desde que se volvió líder en el Giro de Italia y estuvo muy cerca de ganarlo, pues durante varias etapas se adueño de la maglia rosa, algo que para los expertos es de suma relevancia, sumado a los títulos que ha ganado recientemente.

Gil Mora es posiblemente el futbolista mexicano con más proyección en la actualidad, tan solamente a los 16 años ya fue titular con el Primer Equipo de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, en la Copa Oro, es uno de los inamovibles de cara al Mundial del 2026, en Xolos no lo quieren vender a cualquier equipo sino es en Europa y varios clubes del Viejo continente ya preguntaron por él, pero aún no puede irse sin cumplir la mayoría de edad.

“Sabía que podía ganar esa medalla de oro y lo logré. En la final me relajé, me solté y sabía que era ahora o nunca, sabía que lo podía hacer. ¡Que viva México, cabrones! ¡Somos los mejores del mundo! Gracias a todos y gracias a mi familia. México no es sólo futbol, somos los mejores del mundo en clavados”, dijo Olvera cuando ganó el oro.

México y una grandiosa generación de atletas

Además de estos tres atletas, también hay que recordar a Juan Celaya, Gaby Agúndez, Alejandra Estudillo, Randal Willars, las gemelas Mía y Lía, en los clavados; Santiago Giménez con el Milan, en el futbol; las actuales campeonas de tiro con arco y muchos más que están levantando la mano para representar al país.