Cédric Bakambu dejó a la Selección de Francia para hacer historia con la República Democrática del Congo

El sueño de todos los jugadores de futbol es poder llegar a disputar una Copa Mundial de la FIFA, por lo que muchos hacen hasta lo imposible por llegar a la justa mundialista. Por ese motivo, existen muchas historias que se salen de lo común, tal es el caso de Cédric Bakambu.

El delantero tenía una oportunidad para ir al mundial, pero a meses de la justa mundialista, tomó un camino que pocos podrían pensar, pues decidió hacer su propia historia representando a la Selección de República Democrática del Congo.

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¿Cuál es la historia de Cédric Bakambu?

El delantero Cédric Bakambu, nació en Vitry-sur Seine, Francia, pero es hijo de padres congoleños, por lo que creció con las dos identidades culturales, su gran capacidad goleadora lo llevó a ser un referente en el futbol francés, aunque actualmente, se desempeña en el Real Betis.

Aunque todo apuntaba que tenía lo necesario para formar parte de la selección gala, pero al final se decidió por sumarse a la Selección de República Democrática del Congo, haciendo honor a los orígenes de sus padres, apostando por un proyecto que tenía mucho trabajo por delante para poder llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Formó parte de las selecciones juveniles de Francia, pero desde el 2015, tomó la decisión de ser uno de los referentes de la Selección de República Democrática del Congo. En la actualidad, Cédric Bakambu se encuentra cerca de ser el máximo goleador del equipo, récord que podría alcanzar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Recordemos que, la Selección de República Democrática del Congo fue por última ocasión a una justa mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA de Alemania 1974, cuando todavía el país se llamaba Zaire, ahora vuelven a la máxima competencia del futbol con la ilusión renovada.

