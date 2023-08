Celebra Lucha Libre AAA con éxito, la tradicional peregrinación previa a Triplemanía

Las estrellas de Lucha Libre AAA agradecieron este jueves en la tradicional Peregrinación, partiendo del Auditorio Nacional hacia la Basílica de Guadalupe.

Entre risas, fe, pasión y mucha felicidad, las figuras avanzaron en caravana a dos días de que se celebre la Triplemanía XXXI, evento central de la empresa fundada por Antonio Peña y que continuó en su progreso con Joaquín Roldan, ambos fallecidos y recordados en esta peregrinación.

Te podría interesar: Así se celebro el Día de Medios previo a la Triplemanía XXXI

Entre risas, fe, pasión y mucha felicidad, las figuras avanzaron en caravana a dos días de que se celebre la Triplemanía XXXI, evento central de la empresa fundada por Antonio Peña y que continuó en su progreso con Joaquín Roldan, ambos fallecidos y recordados en esta peregrinación.

Momento de convivencia con aficionados

Además de tener como motivo el agradecer a Dios y a la Virgen de Guadalupe para la AAA, es la ocasión en la que los seguidores de todas las edades se pueden acercar a los luchadores, tomarse una foto, tener un autógrafo estando cerca de sus ídolos.

Te podría interesar: Lucha Libre AAA sede, cartelera y horario de la Triplemanía

Algunos niños describieron a los luchadores como superhéroes y también mencionaron que es la lucha libre lo que “les fa felicidad”.

Y los estetas correspondieron atendiendo desde las 10 de la mañana, horario en la cual se les citó para que todo terminara cerca de las 4 de la tarde al culminar una emotiva misa en la Basílica de Guadalupe.



Todo listo para la Triplemanía XXXI

La Triplemanía XXXI se celebrará este sábado 12 de agosto en la Ciudad de México, con 7 luchas que incluyen una de máscaras y cabelleras, y otras tres que ponen en juego campeonatos.

Guerra de rivalidades: LA Park vs Rush vs Sam Adonis vs Psycho Clown





Megacampeonato: Hijo del Vikingo vs Mike Bailey vs Daga vs Jack Cartwheel

Campeonato latinoamericano: Pentagón Jr vs QT Marshall vs Dralístico vs Brian Cage

Lucha de leyendas: Negro Casas vs Nicho El Millonario

Campeonato reina de reinas: Taya (C) VS Flammer

Copa Triplemanía: Komander vs Laredo Kid vs Willie Mack vs Dave the Clown vs Pagano vs Aramis vs Mr Iguana vs Murder Clown vs Are vs Octagón Jr vs Myzteziz Jr vs Niño Hamburguesa

Lucha femenil: Dalys, Sexy Star y Lady Shani vs La Hiedra, Maravilla y Chik Tormenta