Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México: Horario y dónde ver EN VIVO el juego 1 de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol

Arranca este miércoles 10 de septiembre la Serie del Rey 2025, con el duelo entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, enfrentamiento que cita a un equipo que entró con el último boleto por la Zona Norte y los Diablos Rojos del México que entraron como el mejor equipo de la Zona Sur.

Una racha de locura y sendas victorias contra Sultanes, Algodoneros y Sultanes por segunda ocasión, los han puesto a Charros en Serie del Rey y la exigencia sube ante el actual campeón de LMB que tiene muy claro el bicampeonato.

Los Diablos tienen a grandes peloteros, al campeón de bateo Carlos Sepúlveda, al mejor robador de bases como es Allen Córdoba y a un tipo como Robinson Canó que logra estar constantemente en bases.

Este duelo lo podrás ver EN VIVO desde las 6:50 PM de este miércoles 10 de septiembre, a través de Home Run Azteca , con todos los detalles de lo que suceda en el Juego 1.

Benjamín Gil, seguro de su equipo y de su adicción a ganar y ser campeón

El manager Benjamín Gil, no se anduvo por las ramas en rueda de prensa y fue claro en que los Charros de Jalisco serán campeones , no se atreve a dar un pronístico de cuántos juegos o cómo sucederán, pero tiene claro que este septiembre serán campeones de LMB, además que en el invierno será campeón con Charros en la LMP; además que serán campeones de Serie del Caribe en febrero.

Y si faltaba algo, que será campeón en Clásico Mundial dirigiendo a México en el 2026.

Ante la polémica, TV Azteca preguntó sobre sus opiniones y declaraciones, y explicó que no busca ofender a nadie ni mostrar soberbia, pero es simplemente una CONFIANZA TOTAL en su equipo Charros de Jalisco en lo que respecta al primer desafío que es esta Serie del Rey.

