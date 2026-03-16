Histórica sanción al Chelsea: Premier League impone castigo que afectará en su futuro

Histórica sanción le impone la Premier League al conjunto del Chelsea por prácticas ilícitas en el pago a agentes y terceros, además de otras faltas a sus normas financieras de la liga inglesa y de contratación. El club londinense deberá pagar una multa récord de 12,5 millones de euros, además de enfrentar restricciones significativas en el mercado de fichajes.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

¿Cuáles son las sanciones en el campo de contrataciones para Chelsea?

El castigo impuesto al conjunto del Chelsea incluye la prohibición de fichar jugadores para sus categorías inferiores durante nueve meses, una medida que busca frenar cualquier intento de repetir las irregularidades detectadas. En cuanto al primer equipo, la Premier League ha decretado un año sin fichar, aunque esta sanción queda suspendida bajo la condición de que el club no reincida en sus prácticas ilegales.

Los blues aceptaron los cargos, reconociendo que las irregularidades ocurrieron durante la gestión del magnate ruso Roman Abramovich, quien fue propietario del club en la época en que se realizaron contrataciones de alto perfil como Eden Hazard, Samuel Eto’o, Willian, Ramires, David Luiz, André Schürrle y Nemanja Matić, y también ganaron la Champions League.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué busca la Premier League con esta sanción al Chelsea?

La multa no solo representa un récord económico, sino también un precedente en la forma en que la Premier League busca garantizar transparencia y equidad en el mercado de fichajes. El organismo rector del futbol inglés ha dejado claro que no tolerará prácticas que distorsionen la competencia ni que pongan en riesgo la integridad del torneo.

Aunque el Chelsea podrá mantener su plantilla actual, las restricciones en la cantera y la amenaza de un año sin fichar podrían afectar su estrategia a mediano plazo. Además, el golpe reputacional es significativo: un club que durante años fue símbolo de inversión y éxito bajo Abramovich ahora queda marcado por una sanción que pasará a la historia del futbol europeo.

¿Cuál es la actualidad del Chelsea?

El equipo del Chelsea, dirigido por Liam Rosenior, se encuentra en la sexta posición en la tabla con 48 puntos, fuera de los torneos europeos, pero a un punto para acceder a la Europa League y a tres de la Champions League. Su próximo encuentro será ante Everton en la Premier League y ante el PSG en los octavos de final partido de vuelta en Champions League. El club inglés llega con una desventaja de 5-2.

