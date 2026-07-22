Chicago Fire vs Inter Miami: horario para ver el debut de Robert Lewandowski en MLS

Después de varios días de espera, Robert Lewandowski finalmente está listo para hacer su presentación oficial en la Major League Soccer. El delantero polaco podría disputar sus primeros minutos con el Chicago Fire este miércoles 22 de julio, cuando su equipo visite al Inter Miami en actividad de la temporada regular.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

El esperado debut del exgoleador del Barcelona tuvo que aplazarse unos días. Su estreno estaba previsto para el encuentro frente al Vancouver Whitecaps; sin embargo, ese partido fue suspendido debido a la mala calidad del aire provocada por los incendios forestales en Canadá, por lo que el choque ante el Inter Miami se perfila como el escenario para verlo por primera vez con su nuevo club.

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Un duelo entre protagonistas de la Conferencia Este

El encuentro también enfrenta a dos de los equipos más sólidos del inicio de temporada en la Conferencia Este. Inter Miami reanuda su participación en la MLS ubicado en el segundo lugar, con 31 puntos en 15 partidos, mientras que Chicago Fire marcha tercero, con 26 unidades y un encuentro menos disputado.

Sin embargo, el conjunto de Florida no contará con sus principales figuras. Lionel Messi y Rodrigo De Paul recibieron un periodo de descanso tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Argentina y no estarán disponibles para este compromiso, lo que abre la puerta para que todas las miradas se centren en el debut de Lewandowski.

A sus 37 años, el delantero polaco llega a la MLS después de construir una de las carreras más exitosas del futbol europeo, con pasos por Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona, además de conquistar una Champions League, múltiples títulos de liga y convertirse en el máximo goleador histórico de la selección de Polonia.

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¿A qué hora es el Chicago Fire vs Inter Miami?

Partido: Chicago Fire vs Inter Miami

Fecha: Miércoles 22 de julio de 2026

Hora: 5:30 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Nu Stadium, Miami, Florida