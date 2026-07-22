Mientras Santi Gimenez gana más de 100 millones de pesos, este es el sueldo de Hormiga González en Chivas

La carrera de Santiago Gimenez dio un salto importante con su llegada al AC Milan. Además de competir en uno de los clubes más importantes de Europa, el delantero mexicano también habría incrementado considerablemente sus ingresos respecto a lo que ganaba en el Feyenoord.

Por otro lado, Armando “Hormiga” González se consolidó como una de las grandes figuras de Chivas y recibió una mejora contractual tras convertirse en uno de los futbolistas más importantes del Rebaño Sagrado. Aunque ambos atraviesan grandes momentos deportivos, la diferencia salarial entre los dos atacantes sigue siendo notable.

|Instagram: Hormiga González

¿Cuánto gana Santiago Gimenez en el Milan?

De acuerdo con distintos reportes de la prensa italiana especializados en el mercado de fichajes y salarios de la Serie A, Santiago Gimenez percibiría alrededor de 5.5 millones de euros brutos por temporada con el Milan.

Tomando como referencia el tipo de cambio actual, esa cifra equivale aproximadamente a 118 millones de pesos mexicanos al año.

La cantidad coloca al atacante mexicano entre los futbolistas mejor remunerados del futbol mexicano en la actualidad y refleja la apuesta económica que realizó el conjunto rossonero para incorporarlo.

El sueldo que tendría Hormiga González en Chivas

Según información difundida por diversos medios deportivos, tras su renovación con Guadalajara, Armando González recibiría un salario cercano a 1.2 millones de dólares anuales. Esa cantidad representa aproximadamente 21 millones de pesos mexicanos por temporada.

Si bien se trata de una cifra importante para un jugador surgido de la cantera rojiblanca, todavía se encuentra lejos de los ingresos que tendría Santiago Gimenez en el futbol europeo.

Tomando como referencia las cifras publicadas por distintos medios especializados:



Santiago Gimenez (Milan): alrededor de 5.5 millones de euros por año (118 millones de pesos mexicanos).

Hormiga González (Chivas): alrededor de 21 millones de pesos mexicanos por año.

La diferencia supera los 97 millones de pesos mexicanos anuales, una muestra del impacto económico que representa jugar en uno de los gigantes del futbol europeo.

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Mientras Santiago Gimenez busca consolidarse como referente ofensivo del Milan y de la Selección Mexicana rumbo a los próximos compromisos internacionales, Hormiga González continúa creciendo como una de las grandes apuestas de Chivas.

Con apenas 22 años, el delantero rojiblanco todavía tiene margen para seguir aumentando su valor de mercado y aspirar en el futuro a una experiencia en Europa que también impulse sus ingresos.