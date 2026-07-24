Chicharito Hernández dice que no se ha retirado y dará noticias buenas muy pronto

Javier "Chicharito" Hernández volvió a ser tendencia después de responder varias preguntas de sus seguidores en redes sociales y aclarar uno de los temas que más incertidumbre había generado en los últimos meses: su futuro como futbolista profesional.

El exdelantero de Chivas confirmó que no piensa retirarse y adelantó que muy pronto dará a conocer cuál será el siguiente club de su carrera. Las declaraciones despertaron una ola de especulaciones entre los aficionados, quienes comenzaron a vincularlo con diferentes equipos de México, Estados Unidos e incluso Europa. Sin embargo, el atacante de 37 años evitó revelar el nombre de la institución con la que negocia y únicamente aseguró que el anuncio llegará en las próximas semanas.

¿Qué dijo Chicharito sobre su futuro y la Selección Mexicana?

Durante la dinámica realizada en sus redes sociales, Hernández dejó claro que todavía quiere seguir compitiendo y descartó que su etapa como futbolista haya terminado. Incluso, meses atrás ya había adelantado que entre junio y julio se conocería el equipo con el que continuará su carrera, una promesa que mantiene vigente.

Además, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana sorprendió con una frase sobre su ausencia de la Selección: "Yo no me retiré, ellos me retiraron", en referencia a que nunca anunció oficialmente su despedida del combinado nacional.

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En los últimos días también circularon publicaciones en redes sociales que le atribuyen frases como un supuesto "¿Europa? Sí, ¿por qué no?" o que calificó su próximo destino como un "hermoso proyecto a largo plazo". Sin embargo, esas declaraciones no han sido respaldadas por entrevistas completas ni por medios confiables, por lo que hasta ahora deben considerarse versiones difundidas en redes sociales y no afirmaciones confirmadas.