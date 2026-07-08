Cristian Calderón y los jugadores que han pasado de América a Pumas directamente

Cristian, el Chicote Calderón, puede presumir ser uno de los pocos futbolistas que ha formado parte de tres de los cuatro denominados grandes del futbol mexicano. El último gran cambio que protagonizó fue su salida del Club América para llegar directamente a los Pumas de la UNAM.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Y es que, a pesar de que la rivalidad entre ambas instituciones es una de las más grandes del país, la realidad es que son varios los jugadores que han pasado del América a los Pumas de manera directa. Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información al respecto.

¿Qué jugadores han pasado de América a Pumas?

Leonardo Suárez: Posiblemente, el jugador más recordado en el pasado reciente luego de pasar directamente de América a Pumas en el Clausura 2024. El argentino tenía mucho futbol en sus pies; sin embargo, nunca pudo destacar en ninguna escuadra capitalina.

El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas.



El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas.



Calderón se incorporará de inmediato… pic.twitter.com/w6QdOEhpwB — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

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Leonel López: En el 2020, y tras un breve paso por el Club América en el 2019, el jugador mexicano pasó a las filas de los Pumas de la UNAM. Tristemente para su causa, el elemento nunca pudo trascender tal y como la afición auriazul esperaba en el campo.

En el 2020, y tras un breve paso por el Tristemente para su causa, el elemento nunca pudo trascender tal y como la afición auriazul esperaba en el campo. Raúl Salinas: El jugador, que se desempeñaba como lateral por ambos bandos, pasó del América a Pumas hace dos décadas, en el año 2006. La realidad es que el mexicano tuvo la oportunidad de ser regular en ambas escuadras, aunque en ninguna brilló a nivel individual.

¿Cuántos títulos de Liga BBVA MX tienen América y Pumas?

América es el equipo más ganador del futbol mexicano al registrar un total de 16 títulos de Liga BBVA MX en su historia. Los Pumas de la UNAM, por su parte, han quedado rezagados en cuanto a trofeos se refiere al sumar únicamente siete campeonatos, el último de ellos en 2011.