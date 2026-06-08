Keylor Navas rompe el silencio y deja en el aire su futuro con Pumas

La reconstrucción de Pumas podría ser más profunda de lo que muchos imaginaban, y no de la manera que le gustaría a los aficionados.

Y es que la derrota en la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul no solo dejó al equipo universitario sin título. También abrió un periodo de incertidumbre que alcanza a varias de las figuras más importantes del plantel, incluido uno de los futbolistas más reconocidos de toda la Liga MX.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Se trata de Keylor Navas. El histórico guardameta costarricense, quien llegó como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del club, dejó una frase que rápidamente comenzó a generar especulaciones sobre su futuro.

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Keylor no garantiza su permanencia en Pumas

Durante los días posteriores a la final, el exprimentado arquero fue consultado sobre lo que viene para su carrera y evitó dar una respuesta definitiva.

‘La afición me ha tratado bien, el club también, pero el futuro solo Dios lo sabe’, dijo el arquero.

La situación cobra todavía más relevancia porque llega apenas unos días después de la salida de Efraín Juárez, una decisión que tomó por sorpresa a gran parte del entorno universitario y que podría provocar movimientos importantes dentro del vestidor.

La continuidad de varias figuras comienza a ser tema de conversación en Ciudad Universitaria, y el nombre de Keylor encabeza esa lista.

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Renovó contrato, pero no asegura su permanencia

Lo que llama la atención de todo esto es que el portero costarricense renovó recientemente su contrato con Pumas hasta junio de 2027.

Por eso, cualquier escenario de salida parecía descartado hace apenas unas semanas.

A sus 39 años, el ex guardameta del Real Madrid sigue siendo uno de los futbolistas más mediáticos de la Concacaf y mantiene un prestigio internacional difícil de igualar.