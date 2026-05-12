Chivas APORTA más jugadores a la Selección Mexicana en la prelista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Dirigidos por Javier Aguirre, este martes 12 de mayo se dio a conocer la lista de 55 jugadores en la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Chivas es base de la Selección Mexicana. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se dio a conocer la prelista de 55 jugadores. Dirigidos por Javier Aguirre, el Club Deportivo Guadalajara lidera la lista de México a 30 días del inicio del certamen.
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Entre los jugadores que aparecen en la prelista se encuentran Armando González, Brian Gutiérrez, Bryan González, Efraín Álvarez, Luis Romo, Raúl Rangel, Richard Ledezma y Roberto Alvarado.
Actualmente, ya hay jugadores de Chivas que se encuentran concentrados con la Selección Mexicana previo a los juegos amistosos de México ante Ghana, Australia y Serbia.
Con la Selección Mexicana, Armando González tiene registro de seis juegos y un gol. Por su parte, Brian Gutiérrez tiene cinco encuentros con el cuadro nacional, Bryan González tiene marca de dos partidos, Efraín Álvarez tiene registro de siete encuentros, Luis Romo cuenta con 60 compromisos y cuatro anotaciones, Raúl Rangel ha defendido el arco en once ocasiones, Richard Ledezma ha vestido la playera de México en tres partidos y Roberto Alvarado cuenta con marca de 66 partidos jugados con cinco tantos.
Prelista de la Selección Mexicana
- Alex Padilla
- Alexei Domínguez
- Alexis Gutiérrez
- Alexis Vega
- Álvaro Fidalgo
- Antonio Rodríguez
- Armando González
- Brian Gutiérrez
- Bryan González
- Carlos Acevedo
- Carlos Moreno
- Carlos Rodríguez
- César Huerta
- César Montes
- Denzell García
- Diego Lainez
- Edson Álvarez
- Eduardo Águila
- Efraín Álvarez
- Elías Montiel
- Erick Sánchez
- Erik Lira
- Everardo López
- Germán Berterame
- Gilberto Mora
- Guillermo Martínez
- Guillermo Ochoa
- Isaías Violante
- Israel Reyes
- Jeremy Márquez
- Jesús Angulo
- Jesús Gallardo
- Jesús Gómez
- Johan Vásquez
- Jordan Carrillo
- Jorge Ruvalcaba
- Jorge Sánchez
- Julián Araujo
- Julián Quiñones
- Kevin Castañeda
- Luis Chávez
- Luis Rey
- Luis Romo
- Marcel Ruiz
- Mateo Chávez
- Obed Vargas
- Orbelín Pineda
- Ramón Juárez
- Raúl Jiménez
- Raúl Rangel
- Ricardo Angulo
- Richard Ledezma
- Roberto Alvarado
- Santiago Giménez
- Victor Guzmán
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