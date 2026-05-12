Chivas APORTA más jugadores a la Selección Mexicana en la prelista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Chivas es base de la Selección Mexicana. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se dio a conocer la prelista de 55 jugadores. Dirigidos por Javier Aguirre, el Club Deportivo Guadalajara lidera la lista de México a 30 días del inicio del certamen.

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Entre los jugadores que aparecen en la prelista se encuentran Armando González, Brian Gutiérrez, Bryan González, Efraín Álvarez, Luis Romo, Raúl Rangel, Richard Ledezma y Roberto Alvarado.

Actualmente, ya hay jugadores de Chivas que se encuentran concentrados con la Selección Mexicana previo a los juegos amistosos de México ante Ghana, Australia y Serbia.

Con la Selección Mexicana, Armando González tiene registro de seis juegos y un gol. Por su parte, Brian Gutiérrez tiene cinco encuentros con el cuadro nacional, Bryan González tiene marca de dos partidos, Efraín Álvarez tiene registro de siete encuentros, Luis Romo cuenta con 60 compromisos y cuatro anotaciones, Raúl Rangel ha defendido el arco en once ocasiones, Richard Ledezma ha vestido la playera de México en tres partidos y Roberto Alvarado cuenta con marca de 66 partidos jugados con cinco tantos.

Prelista de la Selección Mexicana

Alex Padilla

Alexei Domínguez

Alexis Gutiérrez

Alexis Vega

Álvaro Fidalgo

Antonio Rodríguez

Armando González

Brian Gutiérrez

Bryan González

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Carlos Rodríguez

César Huerta

César Montes

Denzell García

Diego Lainez

Edson Álvarez

Eduardo Águila

Efraín Álvarez

Elías Montiel

Erick Sánchez

Erik Lira

Everardo López

Germán Berterame

Gilberto Mora

Guillermo Martínez

Guillermo Ochoa

Isaías Violante

Israel Reyes

Jeremy Márquez

Jesús Angulo

Jesús Gallardo

Jesús Gómez

Johan Vásquez

Jordan Carrillo

Jorge Ruvalcaba

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Julián Quiñones

Kevin Castañeda

Luis Chávez

Luis Rey

Luis Romo

Marcel Ruiz

Mateo Chávez

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Ramón Juárez

Raúl Jiménez

Raúl Rangel

Ricardo Angulo

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Santiago Giménez

Victor Guzmán

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