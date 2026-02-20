OFICIAL: Chivas es base de la Selección Mexicana vs Islandia
En una lista que contempla a 21 jugadores para enfrentar a la Selección de Islandia, Javier Aguirre ha llamado a siete jugadores del Club Deportivo Guadalajara
De cara al juego amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia, el conjunto nacional dio a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para el duelo con sede en el Estadio Corregidora de Querétaro.
Teniendo a jugadores de como la base del equipo para enfrentar a cuadro europeo, el Club Deportivo Guadalajara aporta a siete jugadores al conjunto nacional en una lista conformada por 21 elementos.
Porteros: Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo.
Defensas: Richard Ledezma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Diego Campillo, Everardo López, Jesus Gallardo.
Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Erik Lira, Denzel García, Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Brian Gutierrez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez.
Delanteros: Guillermo Martínez, Armando González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...