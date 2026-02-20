OFICIAL: Chivas es base de la Selección Mexicana vs Islandia

De cara al juego amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia, el conjunto nacional dio a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para el duelo con sede en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Teniendo a jugadores de como la base del equipo para enfrentar a cuadro europeo, el Club Deportivo Guadalajara aporta a siete jugadores al conjunto nacional en una lista conformada por 21 elementos.

Porteros: Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas: Richard Ledezma, Jesús Garza, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Diego Campillo, Everardo López, Jesus Gallardo.

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Erik Lira, Denzel García, Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Brian Gutierrez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Guillermo Martínez, Armando González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...