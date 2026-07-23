Tras perder ante Toluca, esta sería la SORPRESIVA alineación de Chivas para enfrentar a Juárez

Las Chivas del Guadalajara cayeron en la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a manos del Deportivo Toluca por 2-0, por lo que entienden que la siguiente fecha, pactada para este fin de semana, es indispensable en sus deseos por sumar sus primeros 3 puntos del torneo.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Y es que, luego de la derrota ante los Diablos Rojos, la presión ha comenzado a llegar para Gabriel Milito, quien sabe que para este torneo se debe superar lo hecho en la temporada anterior. Por tal motivo, el entrenador argentino estaría preparando algunos cambios en su alineación para enfrentar a Juárez.

¿Qué cambios presentaría Milito para el juego entre Chivas y Juárez?

El primer gran cambio que Gabriel Milito hará en su alineación titular es la incorporación de Armando González, quien tras iniciar desde la banca el juego pasado volverá para el partido ante Juárez luego de la suspensión de Sepúlveda, quien vio la roja en el último compromiso de Chivas.

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Algo de gimnasio previo al trabajo en cancha 🔥 pic.twitter.com/1Pppae7pna — CHIVAS (@Chivas) July 21, 2026

Además, se espera que Jordan Carrillo también haga acto de presencia desde el XI titular luego de los buenos minutos que tuvo en el partido pasado entrando de cambio. Ante ello, una de las posibles ausencias para este compromiso puede ser la de Rubén, el Oso González.

Así, se espera que Chivas enfrente a Juárez con Raúl Rangel en el arco y con Ledezma, Aguirre, Romo, Campillo y González en la defensa. En el centro del campo estarían Govea, Castañeda, Carrillo y Alvarado, mientras que el eje de ataque sería la Hormiga González.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será el juego entre Chivas y Juárez?

Será este fin de semana cuando Chivas vuelva a la acción nuevamente en su estadio, el Akron, para buscar sus primeras 3 unidades de la temporada. La Jornada 2 enfrentará al Rebaño Sagrado frente a Juárez, en un duelo programado para este sábado en punto de las 5 de la tarde.