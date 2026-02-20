3 de Chivas y 2 de Cruz Azul, estos son los LÍDERES estadísticos del Clausura 2026 al momento

Este fin de semana los aficionados al futbol en México disfrutarán de uno de los duelos más intensos y llamativos de la temporada en su totalidad. Cruz Azul y Chivas se enfrentarán este sábado, por lo que vale conocer a los futbolistas que han sido los líderes estadísticos de la campaña hasta ahora.

Después de seis fechas disputadas, tres futbolistas de Chivas, así como dos jugadores de Cruz Azul, destacan por ser los mejores en sus respectivas instancias. Lo anterior sugiere un choque verdaderamente importante este sábado por la noche, por lo que vale conocer más al respecto.

¿Quiénes son los líderes de Chivas y Cruz Azul en el Clausura 2026?

De acuerdo con Statiskicks, un portal de X experto en dar estadísticas individuales y colectivas de los equipos de la Liga BBVA MX, tanto Chivas como Cruz Azul destacan por ser escuadras que tienen varios líderes en distintos apartados, tres en el Rebaño y dos en los cementeros.

Efraín Álvarez es el líder tanto en asistencias como en pases filtrados, lo cual habla de un jugador bastante importante de tres cuartos del campo en adelante para las Chivas. Del mismo modo, Luis Romo, desde su posición como tercer central, lidera el apartado de pases largos hasta ahora.

La situación con Cruz Azul es un tanto similar, pues cuenta con dos jugadores como líderes en estadísticas particulares. Y es que, mientras el defensor argentino Gonzalo Piovi es el líder de pases progresivos precisos, Charly Rodríguez lidera las construcciones progresivas en su club y en el Clausura 2026 en general.

¿En qué lugar se encuentran Chivas y Cruz Azul en el Clausura 2026?

Chivas se encuentra en el primer lugar de la tabla general del Clausura 2026 al sumar 18 unidades de 18 posibles, destacando la victoria que tuvo en el Clásico Nacional frente al América. Cruz Azul, por su parte, se ubica en el segundo puesto con 13 unidades y cinco duelos sin conocer la victoria.