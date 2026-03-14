Chivas de Guadalajara vs Santos: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo, partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

El Club Deportivo Guadalajara recibe a Santos Laguna en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en territorio tapatío, donde el conjunto rojiblanco buscará sumar puntos en casa.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega ubicado en la parte alta de la clasificación general. Guadalajara viene de conseguir un resultado positivo en el Clásico Tapatío y tratará de mantenerse en los primeros puestos del campeonato.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un momento complicado en el torneo. El conjunto lagunero ocupa el último lugar de la tabla con cinco puntos, aunque en la jornada anterior logró un triunfo como visitante ante Club Tijuana.

En los enfrentamientos recientes entre ambos clubes dentro de la Liga MX, Guadalajara ha conseguido resultados favorables, incluidos triunfos en torneos anteriores que forman parte de los antecedentes entre estos equipos. Estos fueron los resultados más recientes entre ambos:



Apertura 2025 (10 de agosto de 2025): Santos Laguna 1-0 Chivas

Clausura 2025 (11 de enero de 2025): Chivas 1-0 Santos Laguna

Apertura 2024 (5 de noviembre de 2024): Santos Laguna 0-2 Chivas

Clausura 2024 (13 de enero de 2024): Chivas 1-1 Santos Laguna

Apertura 2023 (26 de agosto de 2023): Santos Laguna 2-1 Chivas

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¿A qué hora y dónde se juega Chivas vs Santos Laguna?

El partido se jugará este sábado 14 de marzo a las 17:07 horas, tiempo del centro de México. La sede del encuentro será el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco.

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Pronóstico del Chivas vs Santos Laguna

El duelo enfrenta a dos equipos con situaciones distintas en la tabla del Clausura 2026. Guadalajara jugará como local y buscará aprovechar esa condición para sumar en el torneo.

Santos Laguna intentará obtener puntos fuera de casa para mejorar su posición en la clasificación durante el desarrollo del campeonato.

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