Chivas lo despidió porque estaba peor que Gabriel Milito y hoy volvería a otro equipo de la Liga BBVA MX

Gerardo Espinoza podría regresar a dirigir a la Liga BBVA MX tras fracasar en su paso con Chivas, que ahora son comandadas por Gabriel Milito, quien fue sentenciado por los aficionados tras perder contra Juárez . Este entrenador es uno de los candidatos para tomar a uno de los equipos del futbol mexicano que recientemente se quedó sin técnico.

Espinoza volvería a tener su revancha en la Primera División de México, pues en su corta trayectoria como entrenador solo ha dirigido un equipo en la Liga BBVA MX, ya que inició su carrera en la Liga de Expansión en la que destacó al ganar un campeonato con Tapatío, club filial de Chivas que no quiere desaprovechar a un jugador y planearía comprarlo para reforzar su defensa .

@GEspinoza6 Gerardo Espinoza inició su carrera en Tampico Madero antes de que llegara a Chivas

¿Cuáles fueron los números de Gerardo Espinoza al frente de Chivas?

Gerardo Espinoza llegó a medio torneo del Clausura 2025 tras la renuncia de Óscar García. El mexicano fue contratado solo hasta el término de la temporada, y en caso de cumplir con los objetivos, su contrato sería renovado.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, de los 7 partidos que dirigió en la Liga BBVA MX Espinoza solo registró una victoria, 4 empates y 2 derrotas, por lo que se quedó sin la posibilidad de clasificar al equipo a Play-in y aspirar a ingresar a la Liguilla.

El Rebaño anunció el despido de Gerardo mediante el director deportivo Javier Mier, quien mencionó lo siguiente: “Deseo, de manera persona y como club, que el día de mañana tenga una revancha. Esos espacios para entrenadores mexicanos y jóvenes esperemos que se sigan dando”.

La trayectoria de Gerardo Espinoza como entrenador antes de su paso por Chivas

Gerardo Espinoza inició su carrera como entrenador en la Liga de Expansión MX como auxiliar en Tampico Madero, club al que tomaría tiempo después. Su gran momento llegaría con Tapatío al conquistar 2 trofeos: la liga de Segunda División y el Campeón de Campeones.

Espinoza decidió tomar las riendas de la Selección Mexicana Sub-23, pese a no aspirar a disputar los Juegos Olímpicos París 2024. No obstante, el técnico hizo un gran trabajo al ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2023.

Posteriormente el mexicano viviría su primera experiencia en el extranjero al dirigir al Aucas de Ecuador, pero solo estuvo un torneo luego de dejar escapar el título en las últimas jornadas.