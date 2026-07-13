El dato en donde Chivas SUPERA a Cruz Azul y América, ¿es favorito al título?

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se perfila como uno de los más reñidos e igualados de los últimos tiempos gracias a los proyectos de distintos equipos de la zona alta de la tabla, destacando lo que ocurre con Chivas, Toluca, Cruz Azul, América, Tigres y Rayados, por citar algunos ejemplos.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Uno de los más interesantes es precisamente el que se está fraguando en Verde Valle de la mano de Gabriel Milito, quien ha convertido a Chivas en uno de los equipos más importantes del último año en México y que, ahora, hizo que su club sea el más costoso rumbo a la siguiente temporada.

Chivas, ¿el equipo más costoso de la Liga BBVA MX?

A unos días para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el portal especializado Transfermarkt actualizó sus números y colocó a las Chivas del Guadalajara como el equipo más costoso del futbol mexicano, superando al actual campeón Cruz Azul.

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La fuente detalla que, en estos momentos, Chivas es el equipo con más valor dentro de la primera división del futbol mexicano al sumar un total de 107 millones 930 mil euros, cantidad a la que el club llegó gracias a las incorporaciones de sus dos refuerzos de lujo, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

En el segundo lugar aparece el Club América con un valor superior a los 103 millones de euros, mientras que el Top 3 de la tabla es para el Cruz Azul, actual campeón de México, con 89 millones de euros. Toluca y Tigres siguen en la lista con 89 y 78 millones, respectivamente hablando.

¿La tabla aún se puede mover antes del inicio del Apertura 2026?

Cabe mencionar que la lista aún podría sufrir modificaciones toda vez que el mercado de transferencias sigue activo, por lo que el valor de Chivas podría aumentar o disminuir de acuerdo con las altas y bajas que tenga, esto considerando que nombres como Brian Gutiérrez y Armando González han sonado para llegar a Europa.