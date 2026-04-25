Chivas, por una marca histórica; ¿cuántas veces ha sido líder de la Liga BBVA MX?

Estamos en la antesala de una nueva Liguilla en el futbol mexicano y, en los últimos seis meses, no ha habido un equipo más regular que las Chivas de Gabriel Milito, institución que está peleando palmo a palmo con Toluca y Chivas para ser los líderes del Clausura 2026.

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Ser líder del torneo regular le permitirá a Chivas disputar todos los duelos de vuelta de la Liguilla en su cancha, lo cual es una ventaja competitiva con el resto de los demás equipos. Ahora bien, ¿cuándo fue la última vez que el Guadalajara fue líder y cuántas veces lo ha conseguido?

¿Cuántas veces Chivas ha sido líder de la Liga BBVA MX?

A pesar de ser uno de los equipos más grandes del país, la realidad es que, desde la instauración de los torneos cortos, Chivas ha quedado rezagado en su búsqueda por ser el líder de la temporada. De hecho, solamente lo ha conseguido en dos ocasiones en el pasado, mismas que llegaron en este siglo.

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La primera vez fue en el Clausura 2008 cuando, de la mano de Efraín Flores, se quedaron con el primer lugar al sumar 33 unidades, mientras que la segunda ocasión llegó en el Clausura 2011 de la mano de José Luis Real y Fernando Quirarte con 30 puntos. En ambos torneos, vale decir, se quedó cortó en sus deseos por obtener el título.

¿Qué jugadores han destacado en la última temporada con Chivas?

Una de las razones por las cuales Chivas ha tenido un torneo que roza la perfección deriva del gran nivel que varios de sus futbolistas han tenido. Entre estos destacan elementos como Luis Romo y Diego Campillo, los cuales han sido fundamentales en el esquema del técnico argentino.

De tres cuartos en adelante, futbolistas como Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado han sido fundamentales para que Chivas sea el equipo con más goles del torneo. Finalmente, es imposible no mencionar a Armando González, quien es el mejor delantero mexicano de la Liga BBVA MX.