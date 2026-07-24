Esta es la razón por la que Chivas no protestó la suspensión de Ángel Sepúlveda

El fin de semana pasado se llevó a cabo una de las primeras grandes polémicas del torneo Apertura 2026, pues durante el encuentro entre Chivas y Toluca el juez central decidió expulsar a Ángel Sepúlveda luego de un encontronazo directo con Federico Pereira, defensor de los Diablos Rojos.

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Al final, Chivas tuvo su primera derrota del torneo tras caer como local ante el Toluca por 2-0, y cuando parecía que todo estaba dado para que el Guadalajara pudiera protestar la suspensión de su jugador, una política interna del club le impidió dicha situación. ¿Cuál es esta?

¿Cuál es la política interna que impide que Chivas pueda protestar las suspensiones?

Expertos y analistas arbitrales sostienen que la tarjeta roja hacia Ángel Sepúlveda no fue correcta dado que se trató de un duelo directo con el defensor, por lo que, en teoría, una hipotética protesta hubiera sido suficiente para que el delantero pudiera estar presente en el próximo partido.

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No obstante, César Huerta, reportero de As México, sostiene que al interior de Chivas se busca respetar a todos los organismos del futbol mexicano, por lo que, pese a que la equivocación afectó el rendimiento del club, la directiva no contempló en ningún momento apelar tal decisión.

La fuente señala que tal postura deriva de los “principios y valores” que caracterizan a Chivas en sus deseos de respetar a las instituciones que forman parte del futbol mexicano, por lo que Ángel Sepúlveda se perderá el siguiente juego en donde el Rebaño se enfrente a Juárez FC.

¿Quién será el reemplazo de Sepúlveda en el XI inicial de Chivas?

A pesar de esta situación, vale decir que Chivas ya tendría contemplado a Armando González como el sustituto de Ángel Sepúlveda para el juego frente a los fronterizos, por lo que la Hormiga volvería al cuadro titular este sábado en el Akron en punto de las 17:07 horas.