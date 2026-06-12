La CRUDA razón por la que Chivas no reforzaría su defensa para el Apertura 2026

Chivas ha comenzado su preparación con miras al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de caer en la ronda semifinal ante Cruz Azul, equipo que a la postre sería campeón del futbol mexicano y que cuenta con una especie de paternidad sobre el Rebaño Sagrado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Tal situación ha obligado a la directiva a ir al mercado de fichajes con la intención clara de reforzar su plantel a fin de que este sea más completo en la etapa de Liguilla. Pese a ello, existe una razón clara por la cual Chivas no tiene en mente traer jugadores en el aparato defensivo.

¿Por qué Chivas no reforzará su defensa para el Apertura 2026?

La razón principal por la que Chivas no irá por un defensor en este mercado de transferencias deriva del hecho de que, en estos momentos, el Rebaño cuenta con más de diez elementos que pueden disputar minutos en esta zona del campo, tanto en el apartado central como por las bandas.

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Y es que, si bien Chivas juega con una línea de tres al fondo, la realidad es que, junto a Luis Romo, Daniel Aguirre y José Castillo (habituales titulares), el Guadalajara tiene a otros elementos en esta misma posición como lo son Diego Campillo, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda.

Del mismo modo, Gabriel Milito cuenta con elementos por fuerza en los nombres de Richard Ledezma y Bryan González, los cuales son los titulares del club. Finalmente, existen otros elementos canteranos que también pueden jugar en esta zona del campo, entre los que destacan Miguel Gómez, Ángel Chávez, Carlos Soldati y Leo Sepúlveda.

¿Qué jugador podría llegar a Chivas para el siguiente torneo?

Distintos reportes en México sostienen que Chivas es uno de los equipos más interesados en Denzell García, futbolista de Juárez que puede jugar como lateral o mediocampista de contención. No obstante, este jugador también sería pretendido por el Club América.