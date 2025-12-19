La AGRESIÓN de Cuauhtémoc Blanco a Héctor Reynoso en un Clásico Nacional de futbol rápido; VIDEO

La rivalidad entre Chivas y América continúa incluso después del retiro y sus exestrellas sigue enfrentándose con la misma intensidad en los juegos de leyendas en cancha de futbol rápido en McAllen, Texas, en el donde Cuauhtémoc Blanco y Héctor Reynoso se dieron con todo, llegando incluso hasta los golpes.

Cuauhtémoc Blanco recibe patada de Héctor Reynoso en juego de leyendas

Cuauhtémoc Blanco y Héctor Reynoso tuvieron un enfrentamiento durante todo el partido, como en sus mejores tiempos, en donde el exjugador del América jaloneó al ex de Chivas, incluso llegando a los jalones de cabello.

Sin embargo, Reynoso no se quedó con los brazos cruzados y esperó su oportunidad para propinar una patada a Blanco que mandó al excapitán americanista al césped.

Cuauhtémoc se dispuso a cobrar un shoot out, pero el portero le achicó el espacio y le quitó el esférico, posteriormente llegó Reynoso a la cobertura y fue entonces cuando encontró la oportunidad para desquitarse por el jalón de cabello y le propinó una dura patada a Blanco.

Los roces entre las leyendas del América y las de Chivas

Previamente, en otro partido de exhibición de leyendas de América y Chivas, se vio a Cuauhtémoc Blanco golpeando en el rostro al portero Sergio Rodríguez del Rebaño, mientras que Héctor Reynoso le reclamó por su acción.

En octubre, durante otro encuentro de la misma categoría, Blanco se enfrascó en un enfrentamiento con Alberto 'Venado' Medina, a quien le cometió un falta tras soltar una patada al intentar recuperar un balón.

