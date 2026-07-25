Cruz Azul quiere a su nuevo Jorge Sánchez y el elegido juega en la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX no termina y Cruz Azul busca a su nuevo Jorge Sánchez para afrontar el Apertura 2026. A pesar de que el equipo de Joel Huiqui arrancó de manera perfecta con dos triunfos en dos partidos, la directiva busca reforzar su línea defensiva para conseguir el bicampeonato de liga.

De acuerdo a diversos reportes, el jugador que más agrada en La Máquina para reforzar la banda derecha es Francisco Nevárez. El lateral del FC Juárez sería la opción más cercana para poder llegar a la Noria. Por lo que en la directiva ya gestionan las medidas necesarias para poder cerrar el fichaje.

Cruz Azul va por el fichaje de Francisco Nevárez|Crédito: @fcjuarezoficial / X

Por qué Cruz Azul va por el fichaje de Francisco Nevárez

El perfil de Francisco Nevárez es la principal razón por la que Cruz Azul ve con buenos ojos concretar su fichaje. El futbolista de los Bravos se asemeja a las condiciones que tiene un jugador del cuadro cementero como lo es Omar Campos. Siendo Jeremy Márquez el jugador que ha ocupado dicha zona en las últimas alineaciones.

Cabe mencionar que Nevárez vive su mejor momento con el FC Juárez desde su debut en el Apertura 2019. Ya que se ha constituido un papel protagónico en el cuadro de Pedro Caixinha. Además de que suma en total 89 partidos con el equipo fronterizo que le califican como un jugador de experiencia en primera división.

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Cuánto deberá pagar Cruz Azul por el fichaje de Francisco Nevárez

De acuerdo a cifras de Transfermarkt, la carta de Francisco Nevárez tiene un precio de 1 millón de euros. Por lo que Cruz Azul tendría en sus manos una operación a un costo relativamente bajo. Sin embargo, podría ser un gran acierto de la inteligencia deportiva si logra dar los resultados esperados.

Alan Montes fue el primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026|Crédito: @sportingkc / Instagram

En caso de que Nevárez llegue a la Noria sería el segundo fichaje rumbo al Apertura 2026. Ya que el primer refuerzo que tuvo Cruz Azul fue el de Alan Montes, quien llegó en una transferencia definitiva proveniente del Necaxa. Por lo que la apuesta de la directiva cementera sería el fortalecer la defensa con dos nuevos jugadores.