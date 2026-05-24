CONFIRMADO: Christian Martinoli y Luis García narrarán el Pumas vs Cruz Azul, Final del Clausura 2026 por TV Azteca

Se juega la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Pumas recibe a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, inmueble que va a lucir lleno con boletos agostados desde el martes pasado.

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Comandados por Efraín Juárez, en el Club Universidad Nacional sueñan con el anhelado campeonato, título que significaría la octava estrella para el equipo luego de 15 años sin poder llevar algo a sus vitrinas. Por su parte, La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, encara el juego en Ciudad Universitaria buscando la décima.

Tras la Final de Ida, la serie permanece igualada 1-1. Cruz Azul y Pumas no se hicieron daño en el Estadio Ciudad de los Deportes y todo lo dejaron para el duelo de esta noche en el Pedregal.

A lo largo de la presente campaña, el conjunto de la UNAM ha hecho de CU una fortaleza, pues únicamente han perdido un partido y ahora se miden a un Cruz Azul que ya sabe lo que es ser campeón en dicho inmueble, ya que conquistaron la Concachampions 2025 cuando jugaban como locales en el Olímpico Universitario.

¿Quién narra la Final de Pumas vs Cruz Azul?

El partido de Pumas vs Cruz Azul será narrado por el equipo estelar de TV Azteca. Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero y Jorge Campos, estarán en la transmisión del encuentro para definir al nuevo campeón de la Liga BBVA MX. Las acciones en el Estadio Olímpico Universitario arrancarán desde las 18:00 horsa con un previo digital que podrás ver por las plataformas de TV Azteca Deportes. Posteriormente, la transmisión de la Final de Vuelta dará inicio a las 18:50 horas.

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